Öğrencilerin Hazırladığı Bülten Yayına Başlıyor

04.01.2026 15:16
Milli Eğitim Bakanı Tekin, 'Haberimiz Olsun' bülteninin EBA ve TRT EBA'da yayınlanacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin katılımıyla hazırlanan "Haberimiz Olsun" haber bülteninin yarın Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve TRT EBA'da yayımlanmaya başlayacağını bildirdi.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda öğrencilerin aktif katılımıyla hazırlanan "Haberimiz Olsun" haber bülteninin eğitimdeki güncel gelişmeleri, güvenilir ve anlaşılır bir dille kamuoyuyla buluşturacağını belirtti.

"Gündemi ve eğitim dünyasını öğrencilerimizin gözünden izlemek için Haberimiz Olsun'da buluşalım." ifadesini kullanan Tekin, haber bülteninin yarın EBA'da saat 07.00'den, TRT EBA'da ise saat 11.15'ten itibaren yayın hayatına başlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı, Teknoloji, Politika, Güncel, Medya, Trt

