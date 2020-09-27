Öğrencilerin koronaya karşı eğitimi çok önemli - Son Dakika

Öğrencilerin koronaya karşı eğitimi çok önemli

BURSA - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Soner Sarmaşık, yüz yüze eğitimde öğrencilerin normal müfredatın haricinde korona virüs bulaşmasına karşı eğitiminin de önemli olduğunu ifade etti.

Eğitim öğretim yılında bazı okulların yüz yüze, bazı okulların ise online olarak ders başı yapması yapması ailelerde bazı soru işaretleri oluşturduğunu ifade eden Acıbadem Bursa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Soner Sarmaşık, "Bu salgın döneminde neler yapıp, nelere dikkat edeceğimiz en önemli nokta oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmenlerimiz gerekli önlemleri aldı. Ancak ailelerin de dikkat etmesi ve uygulaması gerekenler var. Okullarda gerekli önlemler alınmış olsa bile aileler de, okuldaki kurallar konusundaki eğitimin bir parçası olmalı ve çocuklarına bu kuralları benimsemesi konusunda destek vermeli. Hepimiz için geçerli olan maske kullanma, gerektiği zaman maskelerini değiştirme, el temizliği, sosyal mesafeyi koruma eğitimlerini çocuğumuza evde de vermeye devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Küçük çocukların korona virüs bulaşması konusunda önemli bir tedbir olan sosyal mesafe konusunda zorlanabileceklerini belirten Dr. Sarmaşık, "Sosyal mesafeyi alışkanlık haline getirmek biraz zaman alabilir. Hiçbir belirti göstermese bile, çocukların taşıyıcı olabileceği akılda tutulmalı ve özellikle kronik hastalıkları başta olmak üzere yetişkinlerle temasta da yine sosyal mesafe kurallarına uyması konusunda dikkat etmeleri sağlanmalı" dedi.

"Belirtilere dikkat edin!"

Eylül ayı itibariyle mevsimsel hastalıkların da etkili olmaya başlayacağına dikkat çeken Dr. Mehmet Soner Sarmaşık, "Sonbahar çocuklarda çeşitli grip, solunum yolu enfeksiyonları gibi mevsimsel hastalıkların daha sık görüldüğü bir mevsim. O sebeple çocuklarda hastalık belirtilerine de dikkat etmek gerekebilir. Korona virüs enfeksiyonunu çok geniş bir spektrumda görebiliyoruz. Bazen hasta olsalar bile hiçbir belirti oluşmuyor. Ancak bazen ateş bazen hafif bir burun akıntısı, bazen öksürük, bazen de bulantı, ishal şeklinde çok farklı tablolar da ortaya çıkabiliyor. O sebeple, bu belirtilerden biri bile görülse, bir uzman ile iletişim kurarak, gerekli tedavi ve önlemler konusunda bilgi almak gerekiyor. Eğer çocukta kronik bir hastalık varsa, gerek okul gerekse evde alınacak önlemler konusunda mutlaka hekimiyle görüşerek önlem almak sağlığı için çok önemli hale geliyor" diye konuştu.

"Uyku düzenine dikkat edin!"

Bu süreçte çocuğun bağışıklık sürecini zayıf düşmemesi için uyku düzeninin çok önemli olduğunu belirten Dr. Soner Sarmaşık, "Uykularına çok dikkat etmemiz lazım. Online eğitim gören çocuklar için yine okula gidiyormuş gibi hareket ederek uygun saatte uyumalarını sağlamak gerekiyor. Zira, uyku kalitesi ve süresi hem hastalıklara karşı dirençlerini yükseltir hem de dikkat oranını yükseltir. Beslenme dengesi çok önemli, vitamin dengesini bozmayacak şekilde beslenmesine dikkat etmemiz gerekmektedir. Özellikte evde uzaktan eğitim sürecinde normal yaşantımıza devam ediyormuş gibi mutlaka sabah kahvaltımızı yapıp, bilgisayarımızın başına geçmesini sağlamalıyız. Ayrıca çocukluk çağı aşılarının düzenli yapılması da çok önemli. Aşılar, asla ihmal edilmemeli. Eksik aşılarını mutlaka yaptırmalı. Özellikle bu sene grip aşısı ön plana çıkmakta çünkü grip, korona benzeri tablo gösterdiği ve solunum yolu ile ilgili sıkıntıları tetikleyeceği için hepimiz için grip aşısı öneriliyor. O yüzden mevsimi geldiğinde sonbahar dönemiyle birlikte rutin aşılama takvimi üzerine de grip aşısını da ihmal etmeden uygulamamız uygun olacaktır" şeklinde uyardı.