Öğrencilerin TEKNOFEST'teki başarısı

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katılan Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, geliştirdikleri "Bitkisel Atık Yağlardan Bulaşık Deterjanı Yapımı" projesiyle İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda çevre kategorisinde ikinci olmanın gururunu yaşıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, öğrenciler Arzen Karaman ve Nazlı Belemir Öztürk'ün, danışman öğretmenleri Ebru Karadağ Uzman rehberliğinde hazırlamış oldukları "Bitkisel Atık Yağlardan Bulaşık Deterjanı Yapımı" projeleri ile TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda çevre kategorisinde Türkiye ikincisi olduğu belirtildi.

Festivale 10 projeyle katılan merkezin, aynı zamanda ikişer tane dördüncülük ve beşincilik, bir tane de altıncılık elde ettiği bildirildi.

Açıklamada, görüşüne yer verilen öğrencilerden Öztürk, "Basit bir çevre sorunu gibi görünse de ev ve iş yerlerinde kullanıldıktan sonra atık olarak nitelendirilen bitkisel atık yağlar eko-sistemimiz için oldukça zararlıdır. Biz de projemizi tam olarak buraya odakladık. Bitkisel atık yağları geri dönüştürerek sıvı bulaşık deterjanı elde ettik." ifadelerini kullanıldı.

Öztürk, atık yağları bulaşık deterjanına dönüştürdükten sonra piyasadakilerle karşılaştırmak adına bazı analiz çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, "Çalışmalarımız sonucunda bizim deterjanımızın daha fazla köpürdüğünü, soğuk ve sıcak suda yağı çok daha kolay çözdüğünü, PH'ının çok daha nötr olduğunu tespit ettik. Böylelikle çevreci bir bulaşık deterjanı elde ettik. Yaptığımız çalışmayla ayrıca ev ve ülke ekonomimize katkı sağlamış oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Danışman Öğretmen Uzman ise 1 milyon 750 bin ziyaretçinin katılımıyla dünyanın en büyük festivali olarak geçen TEKNOFEST'de 55 bin proje yarıştığını hatırlatarak, projelerde kendilerine destek sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.

Merkezin müdürü Tuncay Kaya da söz konusu başarıların kendilerini onurlandırdığını kaydetti.

Kaya, merkez olarak dünya çapında başarılar elde ettiklerine işaret ederek, "Dünya üçüncülüğünün yanı sıra mansiyon ödülleri, müzik, sanat ve zihinsel olmak üzere değişik alanlarda önemli başarılara imza attık. Hedeflerimizi küçültmeden çıtamızı daha da yükselteceğiz." ifadelerini kullandı.