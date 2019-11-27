Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin "TÜBİTAK 1002" destekli proje başarısı
Son Dakika Güncel Öğrencilerin 'TÜBİTAK 1002' destekli proje başarısı - Son Dakika

Öğrencilerin "TÜBİTAK 1002" destekli proje başarısı

7 saat önce

Bülent Ecevit Üniversitesi yüksek lisans öğrencileri, hazırladıkları proje ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesindeki Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Öğrencilerin

Bülent Ecevit Üniversitesi yüksek lisans öğrencileri, hazırladıkları proje ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesindeki Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencileri Abdifatah Ahmed ve Arzu Ertop'un, Prof. Dr. Yeşim Büyükmeriç danışmanlığında hazırladıkları "Zonguldak- Bartın Çevresinde Üst Devoniyen-Alt Karbonifer Yaşlı Birimlerin (Gökgöl ve Topluca İstifleri) Stratigrafik, Paleontolojik, Sedimantolojik ve Jeokimyasal Özellikleri" başlıklı proje, ARDEB 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında kabul edildi. - ZONGULDAK

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:16 Kaynak: İHA
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