Öğrencinin başını satırla kesen katil zanlısını odaya kilitlemişler - Son Dakika

Türkiye, Antalya'da kaldığı özel yurdun yemekhanesinde vahşice katledilen üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'a ağlıyor. Yurtta aşçı olarak çalışan İhsan Güney, mutfakta sıkıştırdığı çocuğun başını satırla kestikten sonra göğsüne koyup, "Deccal'i vurdum" diye bağırdı. Kahreden olayın ayrıntıları da ortaya çıktı. Buna göre katil zanlısının, yurttaki diğer öğrenciler tarafından odaya kilitlendiği belirtildi.

CİNAYETİN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Bugün saat 14.30 sıralarında Kepez İlçesi Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki İlim ve Kültür Derneği'nin yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney, henüz bilinmeyen bir nedenle mutfakta duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti.

ÖĞRENCİLERDEN BİRİ KAPIYI KİLİTLEMİŞ

Güney, kestiği başı, Tuğrul'un göğsünün üzerine koyup "Deccal'i vurdum" diye bağırdı. Ardından satırı da gencin göğsünün üzerine bıraktı. Olayı gören öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı. İhbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı.