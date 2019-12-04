Son Dakika Haberleri: Öğretim görevlisi eşini 17 kez bıçakladı
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Öğretim görevlisi eşini 17 kez bıçakladı

6 saat önce

ÜSKÜDAR'da öğretim görevlisi kadın, eşi tarafından 17 kez bıçaklandı.

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA - ÜSKÜDAR'da öğretim görevlisi kadın, eşi tarafından 17 kez bıçaklandı.

Olay geçtiğimiz Pazar günü saat 02.00 sıralarında Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Canlar Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddialara göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilişim Daire Başkanı Cengiz İlter (42), Sakarya Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Elif İlter (41) şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Pazar gecesi aralarında yaşanan tartışmanın ardından Cengiz İlter, eşi Elif İlter'i 17 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Cengiz İlter olayın ardından evden ayrıldı. Polis, İlter'i başka bir adreste yakalayarak gözaltına aldı. Ağır yaralanan Elif İlter, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Elif İlter'in durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Cengiz İlter ise çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Öğretim görevlisi eşini 17 kez bıçakladı

Üsküdar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:13 Kaynak: DHA
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ÖĞRETİM GÖREVLİSİ EŞİNİ 17 KEZ BIÇAKLADI
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