Öğretim üyelerinden Türkiye ve dünya ekonomisine katkı sunan iki önemli kitap - Son Dakika

Trakya Üniversitesi öğretim elemanlarının editör ve yazar olarak yer aldığı kitaplar yayımlandı.

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, Prof. Dr. Ayhan Aytaç ve Prof. Dr. Ahmet Atakişi ile Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Sönmezler ile Prof. Dr. İsmail Orçun Gündüz'ün editör ve yazarı oldukları "Güncel Ekonomik Sorunlar: Ticaret Savaşları" ile "Endekslerle Türkiye Ekonomisi" kitapları, araştırmacıların ve meraklı okuyucuların ilgisine sunuldu. Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu ile Prof. Dr. Gökhan Sönmezler ve Prof. Dr. İsmail Orçun Gündüz'ün editör ve kitaptaki bölüm yazarları arasında olduğu, Prof. Dr. Ahmet Atakişi'nin ise bölüm yazarı olarak katkı sağladığı "Güncel Ekonomik Sorunlar: Ticaret Savaşları" adlı kitap Literatür Yayıncılık tarafından yayımlandı. Prof. Dr. Ahmet Atakişi'nin akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Sabri Burak Arzova ve Verimetrik Yazılım ve Danışmanlık firması kurucusu Utku Ekmekçi ile birlikte kaleme aldığı "Endekslerle Türkiye Ekonomisi" kitabı ise Remzi Kitabevi yayınları arasından çıktı.

Prof. Dr. Ahmet Atakişi, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret ederek, yayımlanan iki kitabı hediye etti. Görüşmede Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, kitapların hazırlanmasında emeği geçen tüm yazarlara özverili çalışmaları ve katkıları için teşekkür etti.

"Güncel Ekonomik Sorunlar: Ticaret Savaşları" adlı kitapta, küreselleşen dünyada ticaret savaşlarıyla birlikte pandeminin otoriterleşme ve korumacılık eğilimleri üzerindeki etkisi ele alınıyor. Yazarların kitaba yönelik yaptıkları açıklamada, "Ülkelerin tarifeler ve kota kısıtlamaları koyarak birbirlerinin ticaretine zarar vermeleri durumunu ifade eden ticaret savaşları yeni başlamış bir olgu değildir. Yüzyıllardır sıklıkla girişilen ve yıkıcı sonuçları olan bir savaştır aslında. Günümüzde ortaya çıkan pandeminin mal ve insan dolaşımını sınırlamış olması da konunun önemini artırmış görünüyor. Ticaret savaşlarıyla birlikte pandeminin otoriterleşme ve korumacılık eğilimlerini güçlendirmesi önümüzdeki dönemde dünyanın önemli gündem maddeleri olacak. Katkı sunan arkadaşlarımızla birlikte amacımız bu konuya dikkat çekmektir" ifadelerine yer verildi.

"Endekslerle Türkiye Ekonomisi" kitabında ise Türkiye ekonomisinin canlı ve güncel haritası meraklıları ve takipçileriyle paylaşılıyor. Kitap, Türkiye ekonomisine yön veren ve en çok kullanılan 79 adet endeks ve veriyi temel alarak, özellikle TV ekonomi kanallarında sıkça değinilen teknik konuları bu konularla hiç alakası olmayanların bile kolaylıkla anlayabileceği seviyede vermeyi amaçlıyor. Konuya ilişkin konuşan Prof. Dr. Ahmet Atakişi, "Endekslerle Türkiye Ekonomisi, Türkiye ekonomisinin farklı kaynaklarca açıklanan ve ekonominin tüm aktörleri tarafından takip edilen gösterge niteliğindeki veri ve endekslerini tek kitapta toplamasıyla dikkatleri üzerine çekerken, kitapta yer alan karekodlar sayesinde ilgililere sürekli güncellenen bir içerik sunuyor. Bu kitaplarda ilk kez yer alan bir uygulama. Bu sayede okuyucu, mobil cihazından karekodu okutmasıyla birlikte endeks ya da verinin güncel, yayınlanmış en son grafiğine de ulaşabiliyor. Kitap ayrıca endeks ve verilerin teorik açıklamalarıyla birlikte grafiklerine, grafik okuma yöntemlerine, neyi nasıl etkilediğine ve kullanım şekline yer vererek ekonomiyi yeni öğrenenler için başvuru kaynağı olmayı amaçlıyor" dedi. - EDİRNE