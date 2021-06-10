Öğretim üyesi Aylin Sözer'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı - Son Dakika

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesinde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'i, Maltepe'deki evinde öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağlarbaşı Mahallesi Karanfil Sokağı Barış Apartmanı'nda boğazı kesilerek öldürülen ve cesedi yakılmaya çalışılan Aylin Sözer'in (48) cinayet zanlısı Kemal A. hakkındaki yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, sanık Kemal A. (32) ile Aylin Sözer'in birbirlerini tanıdıkları ve geçmişe dayalı arkadaşlıklarının olduğu anlatıldı. İkilinin arasında çeşitli tarihlerde tartışma yaşandığı aktarılan iddianamede, sanık Kemal A'nın 26 kasım 2020 tarihinde Aylin Sözer'i darp ettiği kaydedildi.

İddianamede, Kemal A'nın 29 Aralık 2020'de Aylin Sözer'in ikametinin bulunduğu binaya belini tutarak girdiği, eve çıkarak Aylin Sözer'i öldürdüğü, banka ve kredi kartlarından işlemler yapmaya çalıştığı, takılarını aldığı, telefonundan S.Y. isimli şahsa mesaj göndererek para transferi yapmaya çalıştığı, Murat D. isimli şahsın göndermiş olduğu IBAN'a da para göndermeye çalıştığı aktarıldı.

Sanığın daha sonra Aylin Sözer'in ikametgahını yakarak eşyalarına ve hayvanlarına zarar verdiği ifade edildi.

- Olay günü ve uzun süre öncesinde görüşmeleri olmamış

Sanık Kemal A'nın olay yerine gidişi ile Aylin Sözer'in öldürmesi arasında neredeyse hiç zaman farkı olmadığının anlaşıldığı kaydedilen iddianamede, sanığın bu haliyle eylemi tasarladığı, her ne kadar ifadesinde Aylin Sözer'in kendisini çağırdığı yönünde beyanda bulunsa da, yapılan incelemelerde Kemal A. ile Aylin Sözer'in olay tarihi ile uzun süre öncesinde herhangi bir görüşmelerinin olmadığının tespit edildiği vurgulandı.

İddianamede, aralarında geçen mesaj içeriklerinde tarafların kavgalı olduğu ve hatta Aylin Sözer'in şüpheliyi telefonundan engellediği kaydedilen iddianamede, Sözer'in gizli numaralardan aramayı engelleme konusunda internette araştırma yaptığı da ifade edildi.

Sanık Kemal A'nın beyanlarına itibar edilemeyeceği vurgulanan iddianamede, tanık beyanlarından da anlaşıldığı üzere, sanığın olaydan 25 gün önce Aylin Sözer'in oturduğu binanın çevresinde ve içerisine defalarca girip çıktığının tespit edildiği, sosyal medya üzerinden maddi zorluk çektiğine dair yazışmalar yaptığı, cep telefonunda da Aylin Sözer'in kimlik kartı ile banka ve kredi kartlarının fotoğraflarının bulunduğu bilgisi verildi.

İddianamede, sanık Kemal A'nın bu şekilde Aylin Sözer'i öldürmeye sebatla ve şartsız olarak karar verdiği, düşünüp planladığı, aradan süre geçmesine rağmen ulaştığı ruhi sükunete rağmen bu kararından vazgeçmeyip, ısrarla fiillerini icraya başladığı ve planladığı eylemi belirlediği kurgu dahilinde icra ettiği, kasten öldürme suçunu tasarlayarak işlediğinin kabul edilmesi gerektiği açıklandı.

Olay sırasında kolluk kuvvetlerinin defalarca kapıyı çalmasına rağmen sanık Kemal A'nın kapıyı açmadığı aktarılan iddianamede, çilingirin kapıyı açmaya çalıştığı sırada kapının önüne yığınla eşya koyduğu, kapı açıldığında ise bıçakla görevlilere saldırdığı ve olay yerini gaz ile ateşe verdiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, bu durumun sanığın yaptığı eylemden pişman olmadığını gösterdiği belirtildi.

Sanığın 5 ayrı suçtan cezalandırılması istendi

Sanık Kemal A'nın, "tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesi istendi.

İddianamede sanık Kemal A'nın, ayrıca "silahla konutta nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla, "mala zarar verme" suçundan 8 aydan 6 yıla, "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya, "bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında nitelikli hırsızlık" suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık Kemal A. hakkında haksız tahrik nedeni oluşturan davranışlar tespit edilmediğinden verilecek cezada haksız tahrik indirimi uygulanmaması öngörülen iddianamede, sanığa verilecek cezada takdiri indirim hükümlerinin de uygulanmaması istendi.

Öte yandan iddianamede sanık Murat D.'nin de olay günü Kemal A'ya IBAN numarası göndererek, "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçuna teşebbüs" ettiği gerekçesiyle 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Olay

Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer, Bağlarbaşı Mahallesi Karanfil Sokağı Barış Apartmanı'ndaki evinde, 29 Aralık 2020'de boğazı kesilerek öldürülmüş ve cesedi yakılmaya çalışılmıştı.

Olayın ardından evde gözaltına alınan cinayet zanlısı Kemal A, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı