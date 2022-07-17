Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden açılan eğitimlere 6 milyonun üzerinde katılım sağlandı - Son Dakika
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Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden açılan eğitimlere 6 milyonun üzerinde katılım sağlandı

17.07.2022 10:42
Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden açılan eğitimlere 6 milyonun üzerinde katılım sağlandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla 24 Ocak 2022'de kurulan Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden açılan 100'den fazla eğitime, bugüne kadar 6 milyon 111 bin 158 katılım sağlandığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla 24 Ocak 2022'de kurulan Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden açılan 100'den fazla eğitime, bugüne kadar 6 milyon 111 bin 158 katılım sağlandığını bildirdi.

Bakan Özer, yazılı açıklamasında, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla Aralık 2021'de geliştirme çalışmaları başlatılan ve 24 Ocak 2022'de devreye alınan ÖBA'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

ÖBA'nın, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimleri alabilmelerinin yanı sıra okul düzeyindeki ihtiyaçları karşılayacak özellikte planlandığını belirten Özer, şöyle devam etti:

"Öğretmen Bilişim Ağı platformunda, uygulamaya dönük mesleki gelişim çalışmalarını içeren ve öğretmenler arası iş birliğinin artırılarak okulların gelişiminin desteklenmesini hedefleyen Mesleki Gelişim Toplulukları programları yer alıyor. Ayrıca, başarıları veya nitelikli uygulamalarıyla ön plana çıkan eğitim kurumlarının sahip olduğu tecrübe ve bilginin diğer eğitim kurumları ile paylaşılması amacı da güdüldü. Bu çerçevede Öğretmen-Yönetici Hareketlilik Programları oluşturuldu. Bütün paydaşların bunlardan yararlanmalarına imkan sunuldu."

Bunların yanı sıra ÖBA'da senkron eğitim yapılabilmesi için gerekli altyapının da bulunduğunu dile getiren Özer, "ÖBA'da ayrıca 'kütüphane' alanı da bulunuyor, burada çok sayıda içerik sunuluyor. ÖBA'nın Android ve iOS uygulamaları da hazırlandı." ifadelerini kullandı.

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programları için ÖBA altyapısı hazır

Öğretmenlerin uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programlarını da ÖBA üzerinden tamamlayabilmeleri için gerekli altyapının sağlandığını aktaran Özer, ayrıca bu programlardaki tüm içeriklere (240 video) işaret dili çevirisinin de eklendiğini bildirdi.

Bakan Özer, ÖBA'da yayımlanan eğitimlere ilişkin şunları kaydetti:

"24 Ocak-4 Şubat yarıyıl seminerleri kapsamında 10 eğitim, ÖBA'dan yayımlandı. En az bir eğitimin başarıyla tamamlanma sayısı 444 bin 850 oldu. 11-15 Nisan seminer döneminde 14 farklı eğitim, ÖBA'dan yayımlandı. En az bir eğitimi başarıyla tamamlayan öğretmen sayısı, 763 bin 61 oldu. 20-24 Haziran mesleki çalışma döneminde de 12 farklı eğitim, ÖBA'dan yayımlandı. 898 bin 160 öğretmen tarafından en az bir eğitim tamamlandı. Öğretmenlerimizin birden fazla eğitime katılmasıyla birlikte bu sayı, toplamda 2 milyon 348 bin 747'ye ulaştı. Ek eğitimlerle beraber bugüne kadar toplam 100'den fazla eğitim yayınlandı. ÖBA üzerinden açılan eğitimlere 6 milyon 111 bin 158 katılım sağlandı. Öğretmenlerimizin 944 bin 763'ü ÖBA'dan açılan eğitimlerden en az birini başarıyla tamamladı."

Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini çok boyutlu desteklemek amacıyla kurulan ve "www.oba.gov.tr" adresinden sunulan ÖBA'ya MEBBİS veya e-Devlet şifresi ile giriş yapılabiliyor.

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Kaynak: AA

Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden açılan eğitimlere 6 milyonun üzerinde katılım sağlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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