Öğretmen Furkan Sezen Mezarı Başında Anıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hayatını kaybeden öğretmen Furkan Sezen, Adana'nın Feke ilçesindeki mezarı başında anıldı.
Sezen'in ölüm yıl dönümünde ailesi, meslektaşları ve öğrencileri, Asri Mezarlık'taki kabrin önünde bir araya geldi.
Kur'an-ı Kerim okuyan katılımcılar, dua etti.
Programın ardından Sezen'in ailesi, katılımcılara tatlı ikramında bulundu.
Öğretmen Furkan Sezen, 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşamını yitirmişti.
