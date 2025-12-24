Öğretmen Tuncay Arslan'ın Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Öğretmen Tuncay Arslan'ın Cenazesi Toprağa Verildi

Öğretmen Tuncay Arslan\'ın Cenazesi Toprağa Verildi
24.12.2025 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaybolan öğretmen Tuncay Arslan'ın cenazesi Eskişehir'de bulundu, Mersin'de defnedildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaybolduktan sonra Porsuk Çayı'nda cansız bedenine ulaşılan öğretmen Tuncay Arslan'ın (51) cenazesi memleketi Mersin'in Silifke ilçesinde toprağa verildi.

Odunpazarı ilçesinde 16 Aralık'ta kaybolduktan sonra dün bulunan Tuncay Arslan'ın cenazesi Eskişehir'deki otopsi işlemlerinin ardından Silifke ilçesine getirildi.

Arslan'ın cenazesi, Mukaddem Mahallesi'ndeki babaevinin önünden helallik alınmasının ardından Taşucu Mezarlığına götürüldü.

Burada kılınan namazın ardından Arslan'ın naaşı, toprağa verildi.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Arslan'ın cenazesine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay ile meslektaşları katıldı.

Olay

Gökmeydan Mahallesi Dede Efendi Caddesi'ndeki evinden 16 Aralık'ta çıktıktan sonra haber alınamayan Sami Sipahi Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Tuncay Arslan için yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince öğretmenin bulunması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatılmıştı. Arslan'ın cansız bedeni, dün Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı 6 kişilik dalgıç ekibinin su altında yaptığı taramada Porsuk Çayı'nda bulunmuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eskişehir, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmen Tuncay Arslan'ın Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

06:06
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 06:22:12. #7.12#
SON DAKİKA: Öğretmen Tuncay Arslan'ın Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.