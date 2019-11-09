Son Dakika Haberleri: Öğretmen ve öğrencilere afet eğitimi
Son Dakika Güncel Öğretmen ve öğrencilere afet eğitimi

Öğretmen ve öğrencilere afet eğitimi

6 saat önce

Tekirdağ AFAD Müdürlüğü eğitmenleri tarafından öğretmen ve öğrencilerine afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Öğretmen ve öğrencilere afet eğitimi, System.String[]

Tekirdağ AFAD Müdürlüğü eğitmenleri tarafından öğretmen ve öğrencilerine afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.


Tekirdağ AFAD Müdürlüğü eğitmenleri tarafından Muratlı ilçesinde bulunan, "Talatpaşa Ortaokulu, Hasan Orhan Ortaokul, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Mithatpaşa Ortaokulu" öğretmen ve öğrencilerine afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.


Okullarda verilen eğitimde katılımcılara İlk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimde DASK, Zorunlu Deprem Sigortası, Sigortalılık Bilinci konularına da değinildi. Eğitim sonrasında tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:30 Kaynak: İHA
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