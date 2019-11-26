Son Dakika Haberleri: Öğretmenler Günü'nde öğretmenler adına ağaç diktirildi
Son Dakika Yaşam Öğretmenler Günü'nde öğretmenler adına ağaç diktirildi - Son Dakika

Öğretmenler Günü'nde öğretmenler adına ağaç diktirildi

6 saat önce

Eskişehir'in yeni açılan okullarından Gülay Kanatlı Ortaokulu öğretmenlerine TEMA Vakfına diktirilen ağaçların sertifikaları dağıtıldı.

Öğretmenler Günü'nde öğretmenler adına ağaç diktirildi, System.String[]

Eskişehir'in yeni açılan okullarından Gülay Kanatlı Ortaokulu öğretmenlerine TEMA Vakfına diktirilen ağaçların sertifikaları dağıtıldı.


Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla açılan okulda, Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenler için TEMA Vakfına ağaç diktirildi. Ayrıca okul salonunda düzenlenen programda öğrenciler, öğretmenler için hazırladığı etkinliklerini de sundu.


Daha sonra Okul Aile Birliği tarafından her öğretmen için TEMA Vakfına diktirilen ağaçların sertifikaları Okul Müdürü Nihat Demir tarafından öğretmenlere takdim edildi. Sertifikaları dağıtan Okul Müdürü Nihat Demir Okul Aile Birliğine bu güzel hediyeleri için teşekkür ederek, "Bizim kültürümüzde Allah'a saygıdan sonra saygı gösterilecek kişi olarak öğretmenlerin kabul edilmektedir. Ama maalesef son yıllarda öğretmenlere karşı bir olumsuz tutum sergilenmektedir. Bu olumsuz havayı tersine çevirmek için azim ve özveri ile çalışmaya devam edeceğiz' dedi.


Ardından Öğretmenler Günü pastası kesilerek kutlama sona erdi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Gülay, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akşener'den 'Beştepe'deki CHP'li' tepkisi: Ekranları BBG evine çevirdiniz ayıp yahu
9 dil bilen Gineli Osman, yıllardır cami tuvaleti temizleyerek geçimini sağlıyor Lisede köpek katliamı! Korkunç manzaranın tanığı öğrenciler oldu Kılıçdaroğlu öğretmenlere maaş konusunda söz verdi: Dert edinmeyin, para nereden bulunur ben bilirim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 21:37:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğretmenler Günü'nde öğretmenler adına ağaç diktirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]