Öğretmenler ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar topluyor - Son Dakika

Öğretmenler ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar topluyor

Çanakkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evlerinden sürdürdükleri canlı yayın eğitimlerini takip etmek isteyen ancak bilgisayar bulunmayan öğrenciler, öğretmenlerinin hazırladığı proje ile bilgisayar sahibi oluyor.

Öğretmenler ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar topluyor, System.String[]

Çanakkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evlerinden sürdürdükleri canlı yayın eğitimlerini takip etmek isteyen ancak bilgisayar bulunmayan öğrenciler, öğretmenlerinin hazırladığı proje ile bilgisayar sahibi oluyor.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesinde bulunan Atatürk İlkokulunun öğretmenleri, 3 yıl önce geri dönüşüm çalışmalarına destek vermek amacıyla "Elektronik Eşyalarını Atma Bağışla Projesi"ni hazırladı.

Milli Eğitim Müdürlüğünce de desteklenen proje ile çok sayıda atık madde, çevreye zarar vermeden bertaraf edilerek doğanın korunması sağlandı.

Kovid-19 sürecinde bilgisayarı bulunmayan öğrencilere destek olmak amacıyla projede yeniden düzenlemeye giden öğretmenler, evlerde atıl durumda bulunan ya da hurda durumdaki bilgisayar ve malzemelerini toplamaya başladı.

Sınıf öğretmeni Mehmet Ali Özkök koordinatörlüğündeki çalışmada okula getirilen bilgisayarlar gerekli inceleme, yenileme ve onarım süreçlerinin ardından online eğitim sistemine hazır hale getiriliyor. İşletim sistemleri ve bazı donanımları güncellenen bilgisayarlar, daha sonra okul yönetimi tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim ediliyor.

Proje kapsamında şu ana kadar 40 öğrenci bilgisayarlarına kavuştu.

Mehmet Ali Özkök, bu çalışmayla hem öğrencileri sevindirip hem de onları atıkların geri dönüşümü için fikir sahibi edindirdiklerini dile getirerek, "Yaptığımız şey şu aslında, evlerde bulunan atıl bilgisayarları, talep ediyoruz, dostlarımız arkadaşlarımız getiriyorlar. İşe yarar hale getirdiklerimizi öğrencilerimize ulaştırıyoruz. Evlerde kullanılmayan bilgisayarlarımız var. Buna ulaşamayanlar da var. Online ders ortaya çıkınca eksikliği çok büyük hissedildi. Bu aynı zamanda sosyal dayanışma." dedi.

Öğrencilere evlerde kullanılmayan bilgisayarları yenileyerek ulaştırdıklarını ifade eden Özkök, şöyle devam etti:

"Biz buna aracılık yapıyoruz aslında. Yaptığımız iş bu. Çocuklara geri dönüşümü öğretiyoruz. Her şey bir işe yarayabilir, bunu öğretiyoruz. Okulumuzda 3 yıl önce yaptığımız bir projede bununla ilgili birkaç çalışma vardı. Atık yağı topluyorduk, kağıt topluyorduk, pil topluyorduk. Bir de bunu kattık. Atık, hurda ve atıl durumdaki bilgisayarları yenileyip ihtiyaç sahibi öğrencilerimize veriyoruz. Buna katkıda bulunan bağış yapan insanlarımız da çok memnun oluyor."

Mehmet Ali Özkök, bilgisayarlar kendilerine ilk ulaştığında çalışıp çalışmadığını kontrol edip eksikliklerini gidermeye başladıklarını söyledi.

Özkök, "Gelen malzemelerde çok para harcamadan yapabileceklerimize öncelik veriyoruz. Windows-7 çalıştırmak zorundayız. Online canlı dersler yapılıyor çocuklara, en az o seviyede olması gerekiyor bilgisayarların. O hale getiriyoruz. Ram eksikse ram, hard diski yetersizse hard disk ekliyoruz. Çok işe yaramaz halde ise parçalarını alıyoruz, bizim işimize yarayacak parçaları başka bilgisayarlar için burada tasnifliyoruz." diye konuştu.

Özkök, kullanılmayan ya da atıl durumdaki her türlü bilgisayar ekipman ve bileşenlerine ihtiyaçları bulunduğunu, bu konuda kendilerine destek olmak isteyenleri okullarına beklediklerini sözlerine ekledi.

"Öğrencilerimiz bu projeden çok mutlu"

Okulun Müdür Yardımcısı Sibel Dinç ise projenin ikinci etabına başladıklarını hatırlattı.

İlk projeye okula koydukları dilek ve istek kutusundan çıkan önerilerle başladıklarını, burada kendilerini etkileyen bir isteğin ise bilgisayar olduğunu dile getiren Dinç, şöyle konuştu:

"Projenin ikinci etabında yani pandemi süreciyle birlikte evlerimizdeki az kullandığımız ya da ömrünü tamamlamış bilgisayarlarımızı Mehmet Ali hocama getirdik. O da bunların içlerindeki çalışır kısımları birleştirip, birbirinden faydalanarak bize sağlam bilgisayarlar oluşturdu. Biz de bunları öncelikle hayali bilgisayar olan öğrencilerimize götürdük. Çocuklar gerçekten çok mutlu oldu. Evlerimizdeki bilgisayarlarımızı, ekipmanlarını getirerek çocuklarımıza faydalı olmaya çalıştık. Şimdiki süreçte çocukların evden canlı derslere katılmaları gerekiyor. Birçoğunun evinde bilgisayarı yok. O yüzden projemizi tekrar daha çok duyuru yaparak, daha çok insana ulaşmayı sağlayarak, bilgisayar elde etmeye çalışıyoruz."

Çanakkale, Atama, Kepez, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 11:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğretmenler ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar topluyor - Son Dakika

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