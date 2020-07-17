Öğretmenler kendini dezenfekte eden "akıllı" kapı kolu tasarladı - Son Dakika

Öğretmenler kendini dezenfekte eden "akıllı" kapı kolu tasarladı

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir grup öğretmen, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ultraviyole ışınlarıyla kendi kendini dezenfekte eden akıllı kapı kolu geliştirildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir grup öğretmen, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ultraviyole ışınlarıyla kendi kendini dezenfekte eden akıllı kapı kolu geliştirildi.

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Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki Elektrik-Elektronik ve Bilişim Teknolojileri alanı öğretmenleri Caner Kurt, Vahap Doğan, Mehmet Nuri Toplu, Mehmet Emin Erkan, Kovid-19 sürecinde bir araya gelerek, Ar-Ge grubu oluşturdu.

Bu kapsamda virüs ve bakteri gibi mikroorganizmaların en çok temasla bulaşmasından yola çıkan öğretmenler, kapı kollarının sterilizasyonu üzerine yoğunlaştı.

Öğretmenler, yaklaşık bir ay süren çalışma sonucu ultraviyole ışınlarıyla kendi kendini dezenfekte eden akıllı kapı kolu tasarladı.

Kolay monte edilebilen ve halihazırdaki kapı kolu sistemlerine uyumlu olan ürün, sensör ve mikro kontrolcü elektronik devre aracılığıyla, bırakıldıktan kısa süre sonra kendini temizliyor.

Ürünle, sosyal ve kamusal alan hareketliliğinin yoğun olduğu noktalarda izolasyonun etkin kontrolü amaçlanıyor.

Düşük maliyetli cihaz için patent başvurusunda bulunan öğretmenler, sonrasında seri üretime geçmek istiyor.

Aynı zamanda okul müdürü olan Caner Kurt, AA muhabirine, koronavirüs sürecinde meslek liselerinin öneminin daha iyi anlaşıldığını belirtti.

Kapı kollarının günlük hayatta en çok kullanılan yerlerden olduğunu ve gözle görülmeyen virüs, bakteri, mantar, küf sporları gibi mikroorganizma türlerinin buradan rahatlıkla bulaştığını anlatan Kurt, şunları söyledi:

"Ürünümüzü, sadece koronavirüse değil tüm bakteri ve virüslere karşı etkili olacak şekilde tasarladık. Bu ürün, temastan belli bir süre sonra üzerinde bulunan yüzeyi tamamen dezenfekte edip virüslerin yayılmasını engelleyen akıllı kapı kolu. Çalışmalarımız devam ediyor. Umarım ülkemize ve dünyaya faydalı bir ürün olur."

"50-70 lira maliyetle hazırladık"

Bilişim Teknolojileri öğretmeni Vahap Doğan da kapı kollarının virüsün bulaşması noktasında en önemli etkenlerden biri olduğunu dile getirdi.

Bu kapsamda bulaşmayı önlemeye yönelik bir çalışma yapmak istediklerini belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Ultraviyole ışınlar, bilimsel olarak kanıtlanmış yüzde 98 oranında virüsü etkisiz hale getiriyor. Bu bağlamda cihazda da ultraviyole ışınlarını kullanarak virüsü etkisiz hale getirmeyi düşündük. Bunun için hareket sensörü ve ultraviyole ledlerden yararlandık. Cihaz, kapıdaki açma-kapama hareketini algılıyor ve belli bir süre sonra aktif hale gelip ultraviyole ışınlarla kendini temizliyor. Çalışma mantığı bu şekilde. Bunu 50-70 lira maliyetle hazırladık. Ama seri üretime geçtiğinde maliyet daha da düşecektir. Özellikle otel, hastane, okul gibi işlek yerlerde rahatlıkla kullanılabilir. Ciddi anlamda da virüsün bulaşmasını önleyeceğini düşünüyoruz."

Mehmet Nuri Toplu ise ürünün montajının çok kolay olduğunu bildirdi.

Kapı kolunun kullanılmadığında bekleme modunda kaldığını anlatan Toplu, "Kapı açıldıktan sonra hareket sensörünün etkisiyle ultraviyole ışınlar harekete geçiyor ve yüzey üzerindeki bakteri, virüs gibi zararlıları temizliyor. Bu şekilde yaygın kullanılan yerlerde kendi kendini dezenfekte eden akıllı bir sistem. İçinde mikro kontrolcü var, bundan dolayı akıllı diyoruz." ifadelerini kullandı.

Vahap Doğan, Bayraklı, İzmir, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:50 Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Öğretmenler kendini dezenfekte eden 'akıllı' kapı kolu tasarladı - Son Dakika
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