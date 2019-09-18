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Öğretmenlerden aşure ikramı

30 dakika önce

Kütahya'nın Şaphane Anadolu Lisesi öğretmenleri, öğrencilerine aşure ikram etti.

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Kütahya'nın Şaphane Anadolu Lisesi öğretmenleri, öğrencilerine aşure ikram etti.


Şaphane İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz, yaptığı açıklamada, "Şaphane Anadolu Lisesi yıllardır bu geleneği yaşatıyor. Okulumuzda görev yapan öğretmenlerimiz aralarında birliktelik sağlayıp tüm okula aşure hayrı yapıyorlar. Bu güzel gelenek uzun yıllardır devam ediyor. Öğrencilerimiz, de öğretmenlerinin yaptığı örnek davranışın farkındalar ve birliktelikten oldukça memnunlar. Bu örek davranışta görüldüğü gibi öğretmenler güzel olan her şeye sevinir, acı olan her şeyde de üzülürler. Bu etkinlik vesilesiyle vatanımızı korumak için şehit düşen tüm asker, polis ve sivil vatandaşlarımız da rahmetle anıldı. Birlik ve beraberliğin daha fazla önem taşıdığı bu aşure günümüzde tüm öğretmenlerimize kutsal görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Anadolu Lisesi, Kütahya, Şaphane, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:49 Kaynak: İHA
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