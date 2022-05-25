KAZADA ÖLEN ANNE-OĞUL, YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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KAZADA ÖLEN ANNE-OĞUL, YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

25.05.2022 14:57

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Bedir Şahan Aşık (21) ile annesi Nurten Aşık (52), Kumru ilçesinde yan yana toprağa verildi.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Bedir Şahan Aşık (21) ile annesi Nurten Aşık (52), Kumru ilçesinde yan yana toprağa verildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Bedir Şahan Aşık'ın kullandığı 06 SN 9067 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak Metin Kocabıyık yönetimindeki 52 BR 247 kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçtaki sürücü Bedir Şahan Aşık ve yanındaki annesi Nurten Aşık, yaşamını yitirdi. Yaralanan kamyonet sürücüsü Metin ile akrabası Ahmet Kocabıyık da ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bedir Şahan Aşık'ın, annesini muayene randevusu için aracıyla hastaneye götürmek üzere yola çıktığı belirtildi. Bedir Şahan Aşık ile annesi Nurten Aşık için bugün Kumru Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Anne ile oğlu, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.

KAZADA ÖLEN ANNE-OĞUL, YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
KAZADA ÖLEN ANNE-OĞUL, YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
KAZADA ÖLEN ANNE-OĞUL, YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
KAZADA ÖLEN ANNE-OĞUL, YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
KAZADA ÖLEN ANNE-OĞUL, YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
KAZADA ÖLEN ANNE-OĞUL, YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
KAZADA ÖLEN ANNE-OĞUL, YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
KAZADA ÖLEN ANNE-OĞUL, YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
KAZADA ÖLEN ANNE-OĞUL, YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

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Kaynak: DHA

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