Oğuz Akbulut: Çevreniz için evde kalın

Golbol milli takım oyuncusu Tekin Okan Düzgün, temizliğe dikkat vurgusu yaparak,2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarına hazırlanıyorum. Koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde lütfen sosyal mesafemizi koruyalım. Temizliğimize dikkat edelim, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım dedi.



OĞUZ AKBULUT: ÇEVRENİZ İÇİN EVDE KALIN



Görme engelli milli atlet Oğuz Akbulut, koronavirüs nedeniyle "Evde kal" çağrısı yaparak, Ben evdeyim. Siz de kendiniz için, çevreniz için, ülkemiz için evde kalın Türkiyem diye konuştu.



HASAN HÜSEYİN KAÇAR: VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN EVDEYİM



Görme engelli milli atlet Hasan Hüseyin Kaçar, Koronavirüsten korunmak için ben evdeyim. Sen de koronavirüsten korunmak için evde kal Türkiyem dedi.



HAVVA ELMALI: EVDE KAL TÜRKİYE



Görme engelli dünya şampiyonu milli atlet Havva Elmalı, "Evde kal" diyerek, Ben evdeyim, siz de evde kalın Türkiyem ifadelerini kullandı.



HÜSEYİN ALKAN: EVİNDEN ÇIKMA



Golbol milli takım oyuncusu Hüseyin Alkan, kurallara uyma vurgusu yaparak, Koronavirüs nedeniyle evimden çıkmıyorum. Ülkemizin zor zamanlardan geçtiği bugünlerde sen de evinden çıkma, evde kal Türkiye diye konuştu.