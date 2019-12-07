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Oğuz: "Hamsinin geleceği tehlikede"

6 saat önce

Eskiden 5-6 ayı bulan hamsi avının şimdilerde 1 ay gibi kısa bir sürede yapılması hamsinin geleceğini tehlikeye atıyor.

Oğuz:

Eskiden 5-6 ayı bulan hamsi avının şimdilerde 1 ay gibi kısa bir sürede yapılması hamsinin geleceğini tehlikeye atıyor. Karadeniz'de 400 bin ton civarında hamsi olmasına rağmen gelişen avcılık ile eskiden Mayıs ayına kadar yapılan avcılık şimdilerde ise 1 ay gibi kısa bir sürede yapılıyor.


Rize Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkan Yardımcısı İsmail Oğuz kısa sürede yapılan avlanmadan dolayı hamsinin geleceğinin tehlikede olduğunu belirtti. Oğuz "Önceki yıllarda tekne sayısı az olduğu için avlanmak Mayısa kadar uzun sürerdi. O zaman yasaklar Mayıs'a kadardı. Sonrasında Nisan 15'e çekildi. Şimdiki yıllarda kapasite, tutma gücü, fabrikalar arttı. Dolayısıyla avlanma arttığı için avlanmalar 1 aya düştü. Şimdi hamsi bitti, Gürcistan'a gidecekler. Arkadaşlar 'Biz tutmazsak Gürcistan tutacak, Abhazyalılar tutacak' diyorlar fakat onların tutma şansı yok yine biz gidip tutacağız. Onlarda yeterli bir tekne araç gereç yok. Avlanma potansiyeli fazla eskiden 11. ayın 20'sinde hamsi numunesi gördüğümüzde sevinirdik hamsi geliyor diye şimdilerde gelmeden tutmaya başlıyoruz. 15 Nisan'da biten av yasağının 1 Nisana çekilmesi gerekiyor. Marttan sonra hava koşullarına göre balık havyarlı oluyor. Onu da tuttuğun zaman hamsinin geleceği tehlike altına giriyor" ifadelerini kullandı. - RİZE

İsmail Oğuz, Karadeniz, Rize, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:16 Kaynak: İHA
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