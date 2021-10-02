Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk'ün cenazesine katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Değerli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk ağabeyimizi Hakk'a uğurlarken son görevimizi yapıyoruz. Gençlik yıllarımızdan itibaren tanıştığımız değerli bir büyüğümüzdü. Uzun yıllar bir arada olduk. Özellikle de devlet adamlığından tutunuz bakanlıklarıyla birlikte siyaset hayatı içerisinde bu ülkeye bu millete çok büyük emekleri geçti, çok büyük gayretleri oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede vefat eden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

Cenaze namazı sonrası konuşan Erdoğan, "Değerli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk ağabeyimizi Hakk'a uğurlarken son görevimizi yapıyoruz. Gençlik yıllarımızdan itibaren tanıştığımız değerli bir büyüğümüzdü. Uzun yıllar bir arada olduk. Özellikle de devlet adamlığından tutunuz bakanlıklarıyla birlikte siyaset hayatı içerisinde bu ülkeye bu millete çok büyük emekleri geçti, çok büyük gayretleri oldu. Bizleri haşr cem eylesin, bu yolculukta bizleri yalnız koymasın. Dualarımızı ihmal etmediğimize inanıyorum. Haklarımızı helal ettik" dedi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazına, Erdoğan'ın yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi eski Genel Başkanı Recai Kutan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Asiltürk, Cebeci Asri Mezarlığında defnedilecek.