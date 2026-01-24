ÖİB, 8 Taşınmazı Satışla Özelleştiriyor - Son Dakika
Ekonomi

ÖİB, 8 Taşınmazı Satışla Özelleştiriyor

24.01.2026 08:26
Hazine, 3 ildeki 8 taşınmazı özelleştirmek için ihale sürecini başlattı, teklifler Şubat'ta alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), üç ildeki 8 taşınmazı "satış" yöntemiyle özelleştirecek.

ÖİB'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki üç, Yenimahalle ilçesindeki iki, Adana'nın Çukurova ilçesindeki bir, Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerindeki birer taşınmaz, "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

Taşınmazlara ilişkin ihale şartnamesi bedeli 5 bin lira ile 25 bin lira, geçici teminat bedeli de 600 bin lira ile 17 milyon lira arasında belirlendi.

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların, Ankara Gölbaşı'ndaki taşınmazlar için 18 Şubat, Ankara Yenimahalle ile Adana ve Aydın'daki taşınmazlar için 19 Şubat'a kadar teklif vermesi gerekiyor.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden teklif alarak pazarlık usulüyle yapılacak ve açık artırmayla sonuçlandırılacak.

Kaynak: AA

Ekonomi

09:01
Bakan Göktaş’ı isyan ettiren “Seçmece çocuk“ talebi: Bu bir sipariş değil
Bakan Göktaş'ı isyan ettiren "Seçmece çocuk" talebi: Bu bir sipariş değil
08:51
Bebek Otel’de kriz Ali Koç, Okan Buruk’a ’’Senin de sıran gelecek’’ demiş
Bebek Otel'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk'a ''Senin de sıran gelecek'' demiş
08:38
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı
Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı
08:36
Aylardır futbol oynamayan Mario Balotelli’nin yeni takımı bomba
Aylardır futbol oynamayan Mario Balotelli'nin yeni takımı bomba
08:12
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı
Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
08:07
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
