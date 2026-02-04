ÖİB, Ankara ve Batman'daki Taşınmazları Satışa Çıkardı - Son Dakika
Ekonomi

ÖİB, Ankara ve Batman'daki Taşınmazları Satışa Çıkardı

04.02.2026 09:16
ÖİB, Ankara ve Batman'daki bazı taşınmazların satışını onayladı. İhaleler sonuçlandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara ve Batman'daki bazı taşınmazların satışına onay verdi.

ÖİB'nin taşınmaz satışlarına ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi İncek-İmar Mahallesi'ndeki taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihale sonucu 18 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Renova Kurumsal İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ye satışına karar verildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Karacakaya Mahallesi'ndeki taşınmazın 14 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Yılteks Tekstil Konfeksiyon Madencilik İnşaat Turizm Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ye satışı onaylandı.

Mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Batman'ın Kozluk ilçesi Yapraklı köyündeki taşınmazın 3 milyon 899 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Mehmet Demir'e satışı kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Batman, Ankara, Son Dakika

