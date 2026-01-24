Okan Buruk: City'ye karşı galibiyet umudumuz var

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında oynayacakları Manchester City maçı için, "Manchester United ile oynadık, galibiyet aldık. Manchester'da 1 galibiyetimiz var, bu sefer de City'ye karşı neden olmasın" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu. Bu stadyumun herkes için zor olduğunu belirten Buruk, "İnşallah bu sene bu stada bir daha gelmeyiz. Bugün rüzgar yoktu, zemin biraz daha yumuşaktı. Oyuna golle başladık. Devamında hem daha iyi oyun, topa daha çok sahip olma, daha çok pozisyona girmeyi beklerken devre arasına soyun odasına girdiğimiz düşündüğümüzün tam tersi girdik. Rakibimiz 1-1'i yakaladı. Az üretti, bireysel yeteneklerimizi az sergiledik. Uyku durumuna geçmiş bir Galatasaray vardı. Çok şükür devre arası uyandık. Maçı 3-1'e getirdik. Daha farklı maç oldu. Rakibimizin çok genç, çok tecrübeli oyuncuları da var. Kadro yapısı mükemmel değil ama beraber çok iyi mücadele ettiler. Hem kulübü hem futbolcuları tebrik ederim. Günün sonunda 3-1'lik bir galibiyet. Yorgun olduğumuz, iki maç arasının üç gün olduğu, yüksek tempolu maçtan çıkıp kazanmak güzel. Hedefimiz oyuncuları dinlendirip, City maçına hazırlamak" diye konuştu.

"1 Manchester galibiyetimiz var, bu sefer de City'ye karşı neden olmasın"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın beğendiği teknik adamlardan biri olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Çok başarılı, yıllardır dünya futbola önemli bir örnek oldu. Her sene farklı oyuncular, farklı dizilişler, farklı çözümler üreten, futbolu çok seven ve kafa yoran bir teknik adam. Onun takımına karşı böyle kritik bir maçta çıkmak benim için önemli, oyuncularım için önemli. Bu maçlara hazırlanmak çok farklı oluyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki konsantrasyonumuzla, bugünkü konsantrasyonumuzun arasında ne kadar fark olduğunu hepiniz görüyorsunuz. Deplasman maçları, kötü stat ortamında bazen futbolcuların odaklanmalarını sağlayamıyoruz ama Manchester City maçı bizim için farklı olacak. Orada hem oyun ve hem skor olarak iyi işler yapmaya çalışacağız. Onlar için de kritik bir karşılaşma, ilk 8'e girmek için. Bizim için de sıralamadaki yerimizi belirlemek için kritik bir karşılaşma. Manchester United ile oynadık, galibiyet aldık. Manchester'da 1 galibiyetimiz var, bu sefer de City'ye karşı neden olmasın" şeklinde konuştu.

"Bundan sonra elimiz daha kolay olacak"

Yapılan transferleri değerlendiren sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Ön tarafta eksiklerimiz vardı. Singo'nun sakatlığından dolayı Sallai'yi arkada kullandık. Öndeki rotasyonda oyuncu sayımız azdı. Oraya çok güçlü oyuncular istiyoruz. Noa Lang gibi hem birebiri etkili oynayan, üç pozisyonu oynayabilen, süratli, üst seviye oynamış bir oyuncu kadromuz kattık. Asprilla genç bir yetenek. Championship'te oynadığı oyun, onu Girona'ya götürdü. Onun beklentisinin altında kaldı. Çok yetenekli, çok önemli genç bir yetenek. 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor. Sağ kanatta bire biri etkili kullanan, son pasları atabilen, elimizdeki oyunculara göre farklı bir profil. Orada ne kadar değişiklikler yaparsak bütün oyuncularımızın performansını arttıracak. Bundan sonra elimiz daha kolay olacak. Galatasaray taraftarının da daha mutlu olduğu, çok alternatifli bir kadro ortaya çıkıyor. Önümüzdeki günlerde transferle ilgili gelişmelerimiz olacak" ifadelerini kullandı.

"Her zaman taraftarımın desteği gördüm"

Galatasaray taraftarının, maçtan sonra tribüne çağırmasının hatırlatılması üzerine Okan Buruk, şunları söyledi:

"4. senem. 3 sene şampiyonluk yaşadım. Yine ligde lideriz. Avrupa'da ilk 24'ün arasındayız diyebiliriz. 1 maç daha oynayacağız. Türkiye Kupası'nda grupta lideriyiz. Saha içi anlamında Galatasaray yine başarılı olduğu bir sene geçiriyoruz. Ufak tefek kötü sonuçlar olduğunda sosyal medya üzerinden çok fazla oluyor. Bugün olduğu gibi hep arkamda destek gördüm. Stattaki, sokaktaki taraftarımızdan hep destek gördüm. Sosyal medya ile stadı ve sokağı ayırmak gerekiyor. Ben bunu doğru bir şekilde ayırıyorum. Beni istemeyen insanlar da olabilir, onlar saygı duyuyorum. Galatasaray için çok çalışıyoruz. 3 senedir bunu yaptık. Daha büyük başarılar için bu eleştirilere bazen ihtiyacımız var. Hiçbir zaman bu beni olumsuz etkilemiyor. Başka insanları etkileyebilir, beni hiçbir zaman etkilemiyor. Başarılı olmak istiyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Eğer bunlardan etkileniyorsanız Galatasaray'da teknik direktörlük yapmayacaksınız. Nasıl övgü varsa eleştiri de var. Her zaman taraftarımın desteği gördüm. Hep bana pozitif yaklaştılar. Negatifliği sadece sosyal medya üzerinden görüyorum. Onu da normal karşılıyorum."

"Singo inşallah pazartesi günü antrenmanda takımla birlikte olacak"

Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo'nun durumuyla ilgili de konuşan Buruk, "Orada biraz dikkatli gidiyoruz sağlık ekibimizin kontrolünde. MR'lar yapılıyor. Çok profesyonel bir oyuncu. Geç dönüşü oyuncu ile ilgili olan bir şey değil. Bu süreyi en güçlü şekilde hazırlamaya çalıştık. Bu anlamda Yener hoca ve ekibine teşekkür ederim. Çok tecrübeliler, Galatasaray'a çok emek veriyorlar. Onların kontrolünde çalışmaları sürüyor. Hastane kontrolleri de var. Yarın izin günümüz. Pazartesi günü tekrar takımla bir arada olacak diye düşüyorum. Genel testleri de iyi çıktı. İki ayak arasındaki güç farklarına da bakıyorlar. Önemli bir şey. Her şey çok iyi gidiyor. İnşallah pazartesi günü antrenmanda takımla birlikte olacak diye düşünüyorum. Singo'yu hem sağ bek hem stoperde kullanacağız. Yener'in hocanın ağzından olmayan haberler de çıktı, 'Sadece stoperde kullanacağız' gibi. Öyle bir şey yok. Singo kariyeri boyunca hem sağ bek hem stoperde oynadı. Bundan sonra aynı şekilde devam edecek" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL