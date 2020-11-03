Okan Buruk: "Daha önce de gösterdik, kazanmak için oynayacağız" - Son Dakika

Okan Buruk: "Daha önce de gösterdik, kazanmak için oynayacağız"

03.11.2020 19:57

- Okan Buruk: "Daha önce de gösterdik, kazanmak için oynayacağız" Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk: "Manchester United nasıl bir rotasyon yapacak bilmiyorum ama biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız" Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United...

- Okan Buruk: "Daha önce de gösterdik, kazanmak için oynayacağız"

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk:

"Manchester United nasıl bir rotasyon yapacak bilmiyorum ama biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız"

İSTANBUL - Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile oynayacakları grup maçı öncesi, "Şampiyonlar Ligi'ne her maçı kazanmak için çıkıyoruz, ilk iki maçta da bunu gösterdik" dedi.

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçında yarın sahasında Manchester United ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

PSG maçında oynadıkları gibi oynayacaklarını belirten Buruk, "Kimle oynarsanız oynayın, rakibinizin etkili yanlarından korkuyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'ne her maçı kazanmak için çıkıyoruz, ilk iki maçta da bunu gösterdik. PSG'ye şanssız yenildik, golü bulsak kazanabilirdik. Manchester'la da aynı şekilde oynayacağız. Manchester United nasıl bir rotasyon yapacak bilmiyorum ama biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız. Umarım gol atarız ve kazanırız" dedi.

Manchester United Teknik Direktörü Solskjaer'in iyi işler yaptığını söyleyen Buruk, "Solskjaer'in 'Okan Buruk'la aynı yaştayız ama teknik adam olarak benden daha tecrübeli' demesini okudum. Aynı dönemin futbolcularıyız, birbirimize karşı oynadık. Teknik adam olarak da iyi işler yapıyor. Umarım yarın kazanırız" şeklinde konuştu.

Skrtel: "Kendi oyunumuzu ortaya koyarsak başarılı olabiliriz"

Stoper Martin Skrtel ise, yaptığı açıklamada, "Manchester United ile zor bir maç oynayacağız. İngiltere'nin ve grubun en önemli takımıyla oynuyoruz. Kendi oyunumuzu ortaya koyarsak başarılı olabiliriz. İki maçta gol yollarında etkili olamadık ama bu kez gol atmalıyız. En iyi sonuç için mücadele edeceğiz" dedi.

Okan Buruk: Daha önce de gösterdik, kazanmak için oynayacağız
Okan Buruk: Daha önce de gösterdik, kazanmak için oynayacağız
Okan Buruk: Daha önce de gösterdik, kazanmak için oynayacağız
Okan Buruk: Daha önce de gösterdik, kazanmak için oynayacağız

UEFA Şampiyonlar Ligi, Manchester United, Başakşehir, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Okan Buruk: 'Daha önce de gösterdik, kazanmak için oynayacağız' - Son Dakika Spor


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