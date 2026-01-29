Okan Buruk: Galatasaray Cesur Bir Takım - Son Dakika
Okan Buruk: Galatasaray Cesur Bir Takım

29.01.2026 02:39
Okan Buruk, Galatasaray'ın cesur bir takım olduğunu ve play-off rakiplerini değerlendirdi.

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "Juventus da, Atletico Madrid de çok iyi takımlar. Atletico Madrid ile yakın zamanda oynadık o yüzden onları biraz daha tanıyoruz tabii ki. Galatasaray takımı, hep cesur olan takımdı. Bugün ikinci yarıdaki oyunu kendi iç sahamızda oynayacağımız ilk maçta ortaya koyarsak kiminle oynarsak oynayalım en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son maçında deplasmanda İngiliz ekibi Manchester City ile karşılayan Galatasaray maçtan 2-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, lig etabını 20'nci sırada tamamladı play-off turuna kalmayı başardı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Rakiplerini tebrik ederek konuşmasına başlayan Okan Buruk, "İlk 8'in içerisinde bitirdiler. Bugün de maçı kazanan taraftı. Maça baktığımızda ilk devre ve ikinci devre oyunumuz arasında fark var. İlk yarı hem topu rakibe bıraktık hem de pozisyon yedik. 2 tane gol yedik. İkinci yarı daha önde oynadık. Rakibimize baskılar yaptık, topa sahip olduk. İkinci yarı neredeyse 58-60'lara yaklaşan topa sahip olma oranı bu deplasmanda bizim için mutlu olduğumuz taraf ama daha çok pozisyon üretebilirdik. Rakibimizin de 2-0 sonrası girdiği pozisyonlar, bizim aldığımız riskler oldu. Genel olarak baktığımızda güzel bir maç oldu. İki takımın da saha içindeki futbolun dışında hiçbir şey düşünmediği güzel bir gece oldu. İki takımın futbolcularını da bu anlamda tebrik etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY, HEP CESUR OLAN TAKIMDI"

Play-off turundaki muhtemel rakipleri Juventus ve Atletico Madrid'i değerlendiren Buruk, "Bu maça çıkmadan önce rakiplerin oynayacağı maça göre nerede bitireceğimizi bilmiyorduk. Bir ara 18'inciymişiz ama 20'nci bitirdik. Burada hangi rakibin geleceğini tam olarak bilmiyorsunuz. Bu yeni format biraz da takımlar için şans işi. Juventus da, Atletico Madrid de çok iyi takımlar. Atletico Madrid ile yakın zamanda oynadık o yüzden onları biraz daha tanıyoruz tabii ki. Galatasaray takımı, hep cesur olan takımdı. Bugün ikinci yarıdaki oyunu kendi iç sahamızda oynayacağımız ilk maçta ortaya koyarsak kiminle oynarsak oynayalım en iyisini yapmaya çalışacağız. Tabii bu transfer döneminde takviyelerimiz olacak. Bunların da yeni liste içerisinde olması bizim için büyük bir şans olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

