Okan Buruk'tan 3 değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta Fatih Terim Stadı'nda 2-1 kazandıkları Gençlerbirliği maçının 11'inde üç değişiklik yaparak Beşiktaş karşısına çıktı.

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertlilerde Teknik Direktör Okan Buruk, geçtiğimiz hafta 2-1 kazandıkları Gençlerbirliği müsabakasının ilk 11'inden üç değişiklik yaparak Beşiktaş mücadelesine çıktı.

Deneyimli çalıştırıcı, rahatsızlığı bulunan Mert Günok yerine kalede Volkan Babacan'a görev verirken, Ponck'un yerine de Skrtel savunma hattında Epureanu'nun yanında. Kadroda bulunmayan Aleksic'in yokluğunda ise Mehmet Topal sahada.

Turuncu-lacivertliler, karşılaşmaya şu 11'le çıktı:

"Volkan - Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli - Mehmet Topal, İrfan, Visca, Berkay, Deniz - Demba Ba" - İSTANBUL