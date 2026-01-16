Okçuluk Salon Kış Kupası Sona Erdi - Son Dakika
Okçuluk Salon Kış Kupası Sona Erdi

Okçuluk Salon Kış Kupası Sona Erdi
16.01.2026 14:16
Samsun'da düzenlenen turnuvada milli takım sporcuları belirlendi, madalya kazananlar ödüllendirildi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Okçuluk Salon Kış Kupası, Samsun'da sona erdi.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen turnuvaya 38 ilden 108 kulüpte 704 sporcuyla katıldı. Turnuvanın son gününde madalya atışları gerçekleştirildi, dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Turnuvada klasik yay erkeklerde Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden Hamza Şirin, kadınlarda Bartın Belediyesi Spor Kulübünden Nur İrem Uzun, takımlarda ise erkeklerde Samsun Okçuluk Spor Kulübü, kadınlarda da Artı Okçuluk Spor Kulübü birinci oldu.

Makaralı yay erkeklerde Gelibolu Yarımada Spor Kulübünden Gökay Altındaş, kadınlarda Okçular Vakfı Spor Kulübünden Hatice Eftal Köse, takımlarda da erkeklerde Gelibolu Yarımada Spor Kulübü, kadınlarda Okçular Vakfı Spor Kulübü birincilik elde etti.

Yalın yay erkeklerde Anka Okçuluk Spor Kulübünden Kubilay Dağıtmaç, kadınlarda Karaman Gençlik ve Spor Kulübünden Ayşe Başkurt, takımlarda erkeklerde Çatalca Belediye Spor Kulübü, kadınlarda Karpat Spor Kulübü altın madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine, Kış Kupası'nın Bulgaristan'da şubat ayında gerçekleştirilecek Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası öncesinde Türkiye'yi temsil edecek milli sporcuların seçilmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Bu turnuva ile milli takımın belirlendiğini aktaran Topaloğlu, "Milli takım sporcularımız hemen hemen kesinleşti. Bulgaristan'da 15-21 Şubat tarihinde yapılacak Salon Okçuluk Şampiyonası'na katılacağız. Sporcularımız bizi orada en iyi şekilde temsil edeceklerdir, buna inanıyoruz." dedi.

Türkiye Okçuluk Ligi gelecek yıl da devam edecek

Topaloğlu, Samsun'daki okçuluk faaliyetlerinin devam edeceğine işaret ederek, "Paralimpik Milli Takımı'mızın kampları burada yapılacak. Paralimpik Milli Takımı'mız da Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. Samsun'da en iyi şekilde hazırlanacaklarından eminiz. Bunun dışında yine Samsun'da 21-22 Şubat tarihlerinde çok önemli bir final yarışmamız olacak. Türkiye Okçuluk Ligi'nin finalleri bu salonumuzda olacak. Bu yıl ilkini düzenledik Okçuluk Ligi'nin. Gelecek yıl çok daha farklı, çok daha büyük katılımla bu ligi düzenleyeceğiz. Ödüllü bir lig olacak." ifadelerini kullandı.

Okçuluk faaliyetlerinin 2026 yılında çok daha yoğun olacağını vurgulayan Topaloğlu, şunları kaydetti:

"2026 yılı Olimpiyat Oyunları hazırlıkları bakımından çok önemli bir yıl. Çünkü 2 yıl gibi bir süre var olimpiyatlara. Bu, olimpiyat için çok fazla uzun bir süre değil. Antalya'da mayıs ayında Okçuluk Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nı biz yapacağız. Onun peşinden yine Antalya'da Dünya Kupası'nın 3. ayağı olacak. Bunlar dünya okçuluğunun en önemli, en prestijli yarışmaları. Türkiye olarak bunları düzenlemekten büyük keyif alıyoruz, mutluluk duyuyoruz. Ülkeleri misafir etmek, ülkemizi tanıtmak bizim için gerçekten çok önemli bir görev. Federasyonumuz bunun altından çok büyük başarı ile kalkacaktır. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Sporcularımız da bizleri alacakları başarılarla gururlandıracaklardır."

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.