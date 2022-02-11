Okçulukta 2022 sezonu Slovenya'da açılacak - Son Dakika

Okçuluk Milli Takımı, 2022 sezonunun ilk uluslararası yarışması olan Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazandığı iki branştan biri olan okçulukta, Avrupa Şampiyonası heyecanı yaşanacak.

Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, 14-19 Şubat'ta Slovenya'nın Lasko kentinde düzenlenecek.

Şampiyona öncesi son hazırlık kampını Kayseri'de yapan milliler, pazar günü hazırlıklarını tamamlayarak Slovenya'ya gidecek.

"Genç ve dinamik bir takımız"

Türkiye Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin ile milli sporcular Samet Ak, Gülnaz Büşranur Çoşkun, Nehir Sarıhan ve Emircan Haney, Avrupa Şampiyonası'na ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundular.

Ergin, pazartesi gününden bu yana Kayseri'de çalıştıklarını belirterek, "24 sporcuyla 8 ayrı kategoride Avrupa Şampiyonası için son hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Sporcuları, ulusal salon yarışmaları ve Salon Milli Takımı Seçme Yarışması ile belirlediklerinin altını çizen Ergin, "Şu anda 8 kategoride kendi branşlarında bugüne kadar katıldıkları uluslararası yarışmalarda madalyalar kazanmış, kariyerli ama yaş ortalaması 22 civarında olan genç ve dinamik bir takımla Avrupa Şampiyonası hazırlıklarımız devam ediyor. Buradaki hazırlıklarımızı pazar günü tamamlayıp şampiyona için Slovenya'nın Lasko kentine hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Amacımız, Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." diyen Ergin, "Alabileceğimiz kadar fazla madalya sayısına ulaşıp özellikle uluslar sıralamasında şampiyonayı üst sıralarda bitirmeyi hedefliyoruz. Amacımız, Türk okçuluğunun son dönemdeki yükseliş ivmesini Avrupa Salon Şampiyonası'ndaki başarılarımızla biraz daha hızlandırmak. Bu anlamda sporcularımızın hazır olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ergin, Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nın ardından açık hava sezonunun 2022 Dünya Kupası yarışmalarıyla start alacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

" Antalya'da hem makaralı hem de klasik yaylarda ayrı ayrı yapacağımız 2022 mili takım seçme yarışmalarıyla açık hava sezonunda ülkemizi temsil edecek sporcularımızı da belirlemiş olacağız. Şu anda ülkemizin ayrı yerlerinde olimpiyat oyunları hazırlıklarımız, olimpiyatın gençleri projemiz ile Samsun ve Antalya'daki TOHM sporcularımızın da hazırlıklarıyla dört ayrı koldan Türk okçuluğunu daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Olimpiyat oyunları hazırlık havuzunda yer alan sporcularımızın bir kısmı burada bizimle birlikte hazırlıklarını sürdürürken, bir kısmı da açık hava sezonu için hazırlıklarını Antalya'da 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde sürdürmekte. Umut ediyorum ki 2022, federasyonumuz ve ülkemiz için başarılar ve madalyalarla dolu bir yıl olacaktır."

Sporcuların görüşleri

Milli sporculardan Samet Ak, hazırlıklarda artık sona geldiklerini dile getirerek, "Yarışmalarımız iki mesafeden oluşuyor; çoğunlukla 70 metre mesafede yapılan yarışmalar ve 18 metre yapılan yarışmalar. Biz, 19 metrede yani kapalı alanda yapılacak yarışmaya katılacağız." diye konuştu.

Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'ndan sonra açık hava sezonu yarışmalarının başlayacağını hatırlatan Samet, Dünya ve Avrupa kupaları, Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Gülnaz Büşranur Çoşkun, kalabalık bir kafileyle Slovenya'ya gideceklerine işaret ederek, şunları söyledi:

"Yaklaşık iki senedir kapalıda bir yarışma yapılmıyordu. Bu yüzden biraz heyecanlıyım. Zaten bu sezonun ilk yarışması olacak. Ayrıca normalin iki katı bir sayıyla bu yarışmaya katılıyoruz. Bu yüzden hem kampımız daha eğlenceli oluyor hem de daha fazla madalya alma şansımız oluyor. Bundan sonrasında açık hava sezonu başlıyor zaten. Onun için daha da heyecanlıyım, daha fazla çalışıyoruz. Onun öncesinde böyle bir yarışma imkanı bulabilmek her zaman zevk verici."

Nehir Sarıhan, ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirterek, "Çok güzel çalışıyoruz. İnanıyorum ki Türkiye olarak çok güzel başarılar elde edeceğiz. Çok iyi bir ekibiz." görüşünü paylaştı.

Emircan Haney ise Türkiye Milli Takımı olarak Kayseri'de verimli bir kamp geçirdiklerini ifade ederek, "Avrupa Salon Şampiyonası'na kalabalık bir kafileyle katılıyoruz. Çok sayıda dereceyle, madalyayla döneceğimize inanıyoruz." şeklinde görüş belirtti.