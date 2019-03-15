Son Dakika Haberleri: Oklubalı Yeni Oluşan Mahallede Kilit Taşsız Sokak Kalmıyor

Oklubalı Yeni Oluşan Mahallede Kilit Taşsız Sokak Kalmıyor

1 saat önce

Eskişehir İnönü Belediyesi mahallelerdeki kilit taşı çalışmalarına ilçeye bağlı Oklubalı mahallesinde yeni oluşan mahalle sokakları ile devam ediyor.

Oklubalı Yeni Oluşan Mahallede Kilit Taşsız Sokak Kalmıyor, System.String[]

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt Oklubalı yeni oluşan mahalledeki tüm sokaklarda yapımına başlanan kilit taşı çalışmasını yerinde inceledi ve ilgili personelden bilgi aldı.

Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre yeni oluşan mahallede, 2018 yılı içerisinde bir bölümü kilit taşı yapılmış,2019 yılının başında başlayan çalışma ile de kilit taşı döşenmeyen sokak kalmayacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:11 Kaynak: Bültenler

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