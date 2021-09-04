Okul bahçeleri yeni döneme temiz hazırlanıyor - Son Dakika

- Okul bahçeleri yeni döneme temiz hazırlanıyor

ANKARA - Yeni eğitim öğretim dönemine başlayacak okulların tadilatından sıvı sabun ve dezenfekte dağıtımına kadar ihtiyaçlarını karşılayan Çankaya Belediyesi, okul bahçelerini de yıkayarak yeni döneme hazırlıyor.

Hijyen ve temizlik anlayışının önem kazandığı pandemi sürecinde okullara desteğini arttıran Çankaya Belediyesi, okulların sıvı sabun ve dezenfekte ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da okulların bahçelerini yıkıyor.

Çankaya Belediyesi, Başkan Alper Taşdelen'in göreve geldiği 2014 yılından bu yana okulların okulun iç-dış cephe boyama, bakım-onarım, ıslak zemin yenilemesi, engelli rampası, okul bahçesi düzenlemesi gibi çalışmalar yaptı. Belediye, pandemide yüz yüze eğitime başlayacak çocukların sağlıklı bir ortamda eğitim almalarını sağlamak için de yerel yönetimler düzeyinde yardımlarını sürdürüyor.