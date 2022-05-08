OKUL BAHÇESİNDE SEBZE ÜRETİP, TAVUK YETİŞTİRİYORLAR - Son Dakika
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OKUL BAHÇESİNDE SEBZE ÜRETİP, TAVUK YETİŞTİRİYORLAR

08.05.2022 13:22

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki bir okulda hayata geçirilen uygulama bahçesinde sebze üretip, tavuk ve horoz yetiştiren öğrenciler hem tarımı hem de kümes hayvancılığını öğreniyor.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki bir okulda hayata geçirilen uygulama bahçesinde sebze üretip, tavuk ve horoz yetiştiren öğrenciler hem tarımı hem de kümes hayvancılığını öğreniyor. Öğrenirken eğlenen öğrencilerin ürettiği sebze ve tavuklardan elde edilen yumurtalar, paylaştırılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Çevre Dostu 1000 Okul Projesi'ne Şehzadeler ilçesinden Gediz İlkokulu seçildi. Bu kapsamda bir çalışma yapan okul yönetimi, elektrik ve su tüketimi tasarrufunun yanı sıra, okul bahçesinde öğrencilerin ekip biçebileceği tarla oluşturdu. Organik tarım ve hayvancılığın önem kazandığı bugünlerde uygulama bahçesinde sebze yetiştiren öğrenciler, tavuk ve horozları da besleyerek, kümes hayvancılığını öğreniyor.

Teneffüs ziliyle birlikte soluğu uygulama bahçesinde alan öğrenciler, ders saatleri dışında da tavuk ve horozları beslemek, onlarla vakit geçirmek için evlerinden yeşillik ve ekmek kırıntıları getiriyor. Velileri de memnun eden uygulamayla öğrenciler, eğlenirken öğrenmenin tadını çıkarıyor. Öte yandan öğrencilerin yetiştirdikleri sebze ve kümesten elde ettikleri yumurtalar öğrencilere pay ediliyor.

'ÜRETİMİN VERDİĞİ HEYECANI VE HAKLI MUTLULUĞU YAŞIYORUZ'

Okul Müdürü Evren Arslan, "Çevre dostu okul olarak biz bu çalışmayı okul personeli ve öğrencileriyle birlikte 10 günlük bir sürede tamamladık. Öğrencilere fide dikimi ve tavuk yemleme gibi hafif işlerde görev verdik. Organik tarım ve hayvancılığın önem kazandığı bugünlerde okulumuzun bahçesinde öğrenci ve veliler için uygulama bahçesi oluşturduk. Tahmin ettiğimizden daha çok ilgi gördü. Mahalle sakinleri de gün içerisinde çiftliğimizi ziyaret ediyor. Öğrencilerimizle birlikte üretimin verdiği heyecanı ve haklı mutluluğu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER MUTLU

3'üncü sınıf öğrencisi Şerife Mihrimah Ulutürk, "Burada tarımı öğreniyorum. Bitkiler dikiyorum. İlk olarak domates fidesi diktim, diğer fideleri dikmek için heyecanlanıyorum. Tarlamı seviyorum. Burada horoz ve tavuğu yetiştirmeyi öğrendim. Kendimize ait bahçemiz var, bu çalışmaları orada da yapacağım" dedi.

3'üncü sınıf öğrencisi Eren Efe Aydın ise "Burada sebze fideleri diktik. Bu ürünleri beslenme saatlerimizde yiyeceğiz. Tarımı da öğrenmiş olduk. Bizim için güzel oldu" ifadelerini kullandı.

Tavuklar için her gün oturdukları apartmandaki kapıları çalarak bayat ekmek topladığını belirten 1'inci sınıf öğrencisi Kübra Arslan da "Ayrıca hasta olmasınlar diye de yeşillik veriyorum. Bunun karşılığında onlarda bize yumurta hediye ediyorlar" diye konuştu.

OKUL BAHÇESİNDE SEBZE ÜRETİP, TAVUK YETİŞTİRİYORLAR
OKUL BAHÇESİNDE SEBZE ÜRETİP, TAVUK YETİŞTİRİYORLAR
OKUL BAHÇESİNDE SEBZE ÜRETİP, TAVUK YETİŞTİRİYORLAR
OKUL BAHÇESİNDE SEBZE ÜRETİP, TAVUK YETİŞTİRİYORLAR

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milli eğitim bakanlığı, Organik Tarım, Tavuk, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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