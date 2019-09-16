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Okul geçitleri yenileniyor

13 dakika önce

Muratpaşa Belediyesi, eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte yaya ve taşıt trafiğinin arttığı okulların etrafında yaya geçitlerini yeniliyor.

Okul geçitleri yenileniyor, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi, eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte yaya ve taşıt trafiğinin arttığı okulların etrafında yaya geçitlerini yeniliyor. Belediye ekipleri, son olarak Çaybaşı Mahallesi'nde Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki yaya geçidi çizgilerini yenileyerek 'Önce Yaya' görselleri çizdi.


Anaokullarından liseye, öğrencilerinin daha iyi fiziki koşullarda eğitim almaları için yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi okullarının gerekli bakım, onarım ve temizlik işlerini gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi, şimdi yaya ve taşıt trafiğinin arttığı okul bölgelerinde, güvenli yaya ulaşımı için yaya geçitlerine ilişkin bir çalışma başlattı.


İlçede okulların bulunduğu sokaklarda yapılan inceleme çalışmasının ardından yaya geçidi çizgileri silinmiş bölgelerde Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yenileme çalışması yapıyor. Devam eden çalışmalar kapsamında son olarak Çaybaşı Mahallesi'nde bulunan Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde gerçekleştirildi. Ekipler, yaya geçidi çizgilerini yeniden çekerek boyarken trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için başlatılan 'Önce Yaya' projesinin görsellerini de çizdi.


Belediye Başkanı Ümit Uysal, geçmiş yıllarda taşıt trafiğinin daha yoğun olduğu okul bölgelerinde 3 boyutlu yaya geçidi uygulaması yaptıklarını belirterek şunları söyledi:


"Muratpaşa'da yaya öncelikli bir trafik bilinci oluşturmak gerekli çalışmalara bir süredir devam ediyoruz. Bu anlamda öncü bir ilçe olduğumuzu, komşularımızın yüksek bir hassasiyet gösterdiğini ifade etmem gerekiyor. Çocuklarımızın güvenli ulaşımı için öncelikli olarak okul bölgelerinde yaptığımız çalışma vesilesiyle sürücülerden yer işaretlerine uyarak bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara durarak geçiş hakkı vermeleri gerektiğini bir kez daha hatırlarım." - ANTALYA

Muratpaşa, Çaybaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:44 Kaynak: İHA
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