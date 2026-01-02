Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürü tedavisinin ardından taburcu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürü tedavisinin ardından taburcu oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Mersin\'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürü tedavisinin ardından taburcu oldu
02.01.2026 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mersin\'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürü tedavisinin ardından taburcu oldu
Haber Videosu

Anamur'da öğrencisinin tüfekle ağır yaraladığı müdür tedavisinin ardından taburcu edildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, bir öğrencinin okul bahçesinde tüfekle ateş açması sonucu ağır yaralanan müdür, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulunda 22 Aralık'ta öğrenci M.K'nin (12) tüfekle ateş etmesi sonucu ağır yaralanan okul müdürü Ender Kara'nın (39) Mersin Üniversitesi Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

KARACİĞER VE DİYAFRAM KASINDA YARALANMA VARDI

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Sami Benli öncülüğündeki ekip tarafından tedavi edilen Kara sağlığına kavuştu. Benli, gazetecilere, tedavi sürecinin başarılı şekilde geçtiğini söyledi. Karaciğerde ve diyafram kasında yaralanma olduğunu belirten Benli, "Karaciğerindeki kanamayı durdurduk, onarımlarımızı yaptık. Diyafram kasını da onardık. Bugün hastamızı taburcu ediyoruz." dedi.

NE OLMUŞTU?

Anamur ilçesi Çarıklar Mahallesi'nde 22 Aralık'ta okul bahçesinde öğrenci M.K'nin tüfekle ateş açtığı Ender Kara ağır yaralanmış, ambulansla götürüldüğü Anamur Devlet Hastanesindeki müdahalelerin ardından Mersin Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Öğrenci M.K. ve babası Y.K, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, "tasarlayarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs", babası ise "tasarlayarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Anamur, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürü tedavisinin ardından taburcu oldu - Son Dakika

Artvin’de çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarına ara verildi Artvin'de çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarına ara verildi
Hakkari’de çığ paniği: Otomobilde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı Hakkari'de çığ paniği: Otomobilde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
ABD, Doğu Pasifik’te uyuşturucu teknelerini hedef aldı: 5 ölü ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu teknelerini hedef aldı: 5 ölü
Türkiye’nin en soğuk noktası belli oldu: Bolu’da termometreler eksi 21,3’ü gösterdi Türkiye'nin en soğuk noktası belli oldu: Bolu'da termometreler eksi 21,3'ü gösterdi
Trump, morlukların sebebini açıkladı: Aspirin kullanımı Trump, morlukların sebebini açıkladı: Aspirin kullanımı
Teve 2 yeni yıla, yeni isimle girdi Teve 2 yeni yıla, yeni isimle girdi
Mert Hakan Yandaş, cezaevinden mektup yazdı Mert Hakan Yandaş, cezaevinden mektup yazdı
İsviçre’deki bar faciasından yeni görüntüler İsviçre'deki bar faciasından yeni görüntüler

16:23
İran’dan “Ateş etmeye hazırız“ diyen ABD’ye rest: Üslerini vururuz
İran'dan "Ateş etmeye hazırız" diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz
16:23
Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı
Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı
15:32
Deniz Akkaya’dan tartıştığı şahsın çocuklarıyla ilgili akıl almaz sözler
Deniz Akkaya'dan tartıştığı şahsın çocuklarıyla ilgili akıl almaz sözler
15:22
Sadettin Saran seçim kararı sonrası harekete geçti
Sadettin Saran seçim kararı sonrası harekete geçti
14:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü Trump ile görüşeceğim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü Trump ile görüşeceğim
14:23
Türkiye piyasasını sarsan karar Efsane model artık satılmayacak
Türkiye piyasasını sarsan karar! Efsane model artık satılmayacak
13:53
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada
13:47
İsrail’den İran’daki yangını körükleyecek hamle Art arda paylaşımlar yaptılar
İsrail'den İran'daki yangını körükleyecek hamle! Art arda paylaşımlar yaptılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2026 16:36:03. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürü tedavisinin ardından taburcu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.