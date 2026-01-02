Mersin\'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürü tedavisinin ardından taburcu oldu

Mersin'in Anamur ilçesinde, bir öğrencinin okul bahçesinde tüfekle ateş açması sonucu ağır yaralanan müdür, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulunda 22 Aralık'ta öğrenci M.K'nin (12) tüfekle ateş etmesi sonucu ağır yaralanan okul müdürü Ender Kara'nın (39) Mersin Üniversitesi Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

KARACİĞER VE DİYAFRAM KASINDA YARALANMA VARDI

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Sami Benli öncülüğündeki ekip tarafından tedavi edilen Kara sağlığına kavuştu. Benli, gazetecilere, tedavi sürecinin başarılı şekilde geçtiğini söyledi. Karaciğerde ve diyafram kasında yaralanma olduğunu belirten Benli, "Karaciğerindeki kanamayı durdurduk, onarımlarımızı yaptık. Diyafram kasını da onardık. Bugün hastamızı taburcu ediyoruz." dedi.