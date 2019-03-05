Son Dakika Haberleri: Okul Servisiyle Makas Atan Trafik Magandası Kamerada

Okul Servisiyle Makas Atan Trafik Magandası Kamerada

10 dakika önce

Şile Yolunda okul servisiyle ilerleyen sürücü trafikte art arda makas attı.

Okul Servisiyle Makas Atan Trafik Magandası Kamerada, System.String[]
Şile Yolunda okul servisiyle ilerleyen sürücü trafikte art arda makas attı. Trafik magandasının adeta faciaya davetiye çıkardığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Olay Şile Yolu Çekmeköy mevkiinde 28 Şubat Perşembe günü gerçekleşti. Okul servisi aracıyla yolda hızla ilerleyen sürücü yoldaki diğer araçlara aldırış etmeden art arda makas attı. Trafik magandası bu sorumsuz davranışıyla hem kendi hem de yoldaki diğer sürücülerin canını tehlikeye atarken servisin içerisinde öğrenci olup olmadığı bilinmiyor. Sorumsuz sürücünün adeta faciaya davetiye çıkardığı anlar yolda aracıyla ilerleyen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde okul servisiyle yolda seyreden sürücü art arda makas atıyor trafiği tehlikeye atıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:20 Kaynak: İHA

Çekmeköy, Şile, 3. Sayfa
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