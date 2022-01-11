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Okul servislerinde fuhuş yaptırmışlar! Yalova'da fuhuş çetesine operasyon - Son Dakika

Okul servislerinde fuhuş yaptırmışlar! Yalova'da fuhuş çetesine operasyon

11.01.2022 08:12
Okul servislerinde fuhuş yaptırmışlar! Yalova'da fuhuş çetesine operasyon

Yalova'da geniş çaplı fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyon sonrası ortaya çıkan detaylar mide bulandırdı. Operasyon sonucunda 10 yabancı uyruklu kadın ve 14 erkek gözaltına alında. Gözaltına alınanların 4'ünün kamu görevlisi olduğu belirtildi. Öte yandan çetenin okul servis araçlarını fuhuş için kullandığı ortaya çıktı.

Yalova'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 10'u yabancı uyruklu kadın olmak üzere toplam 24 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yapıldığı iddiasıyla Çiftlikköy ilçesindeki bazı eğlence merkezlerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 10'u yabancı uyruklu kadın ile fuhşa yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen 14 erkek yakalanıp, gözaltına alındı. 14 şüpheli, 'fuhuş yaptırmak' ve 'fuhşa aracılık etmek' suçlamasıyla adliye çıkarılırken, yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere göç idaresi müdürlüğünü gönderildi.

OKUL SERVİS ARAÇLARINDA DA FUHUŞ YAPTIRMIŞLAR

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak-Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi ile Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 21 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 14 erkek şüpheliden 4'ünün kamu görevlisi olduğu öğrenildi.

KÜRTAJ YAPTIRIP ÇALIŞTIRMIŞLAR

Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu 10 kadının, gazinolarda çalıştırıldığı ve fuhuş amaçlı istenen adreslere yönlendirildiği, ticari ve okul servis araçlarının da fuhuş amaçlı kullanıldığı bildirildi. A.M. (19) isimli Kırgızistan uyruklu kadının ise kürtaj yaptırıldıktan sonra çalışmaya zorlandığı tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 6 adet tabanca fişeği, 1 adet yarı otomatik av tüfeği, 7 adet 12 kalibre av tüfeği kartuşu, içeriğinde suç unsuru olduğu tespit edilen çok sayıda doküman, 5 adet başka firmalara ait pos cihazı ile suçtan elde edilen 25 bin 300 TL, 300 dolar, 100 euro ile 15 adet cep telefonuna el konuldu.

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fuhuş operasyonu, Yalova, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Okul servislerinde fuhuş yaptırmışlar! Yalova'da fuhuş çetesine operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okul servislerinde fuhuş yaptırmışlar! Yalova'da fuhuş çetesine operasyon - Son Dakika
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