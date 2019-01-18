Okula Gidemeyen Kas Hastası İkizlerin Karnelerini Evlerinde Verdiler
1 saat önce
BALIKESİR'in Gönen ilçesinde kas hastalığı nedeniyle evde eğitim gören Karşıyaka 100. Yıl İlkokul öğrencileri Emre ve Yunus Çiltepe kardeşler, karnelerini evlerinde aldı.
BALIKESİR'in Gönen
ilçesinde kas hastalığı nedeniyle evde eğitim gören Karşıyaka
100. Yıl İlkokul öğrencileri Emre ve Yunus Çiltepe kardeşler, karnelerini evlerinde aldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıılmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Demirtaş
, Karşıyaka 100. Yıl İlkokulu Müdürü Hüseyin Kahve ve öğretmen Uğur Gazel, kas hastalığı nedeniyle evde eğitim görmek zorunda olan ikiz kardeşleri evlerinde ziyaret ederek karnelerini verdi, çeşitli hediyeler getirdi. Aileden öğrencilerin sağlığı ile ilgili bilgi alan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yılmaz
, öğrencilerin sağlığına kavuşmasının yanında eğitimden de geri kalmamasının tek temennileri olduğunu, maddi ve manevi olarak her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.
- Balıkesir
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:01 Kaynak: DHA
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