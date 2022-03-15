OKULA GİDİP KARŞILIKSIZ AŞK BESLEDİĞİ GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ KAÇIRDI - Son Dakika
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OKULA GİDİP KARŞILIKSIZ AŞK BESLEDİĞİ GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ KAÇIRDI

15.03.2022 13:02

ADANA'da H. İ. (27) adlı kadın, güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ilkokulda kendisine karşılıksız aşk besleyen E.A. (27) tarafından silah zoruyla kaçırıldı.

ADANA'da H. İ. (27) adlı kadın, güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ilkokulda kendisine karşılıksız aşk besleyen E.A. (27) tarafından silah zoruyla kaçırıldı. H.İ. bir süre sonra serbest bırakılırken, polis E.A.?yı arıyor.

Olay, dün akşam Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan H.İ. mesaideyken yanına E.A. geldi. E.A., karşılıksız aşk beslediği H.İ.?yi bir süre sonra zorla otomobile bindirmeye çalıştı. H.İ. direnince A.A., üzerindeki tabancayı çıkarıp havaya 2 el ateş açtı. E.A., H.İ.'yi otomobile bindirip bölgeden uzaklaştı.

Polis ekipleri, ihbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatırken, kısa süre sonra H.İ. serbest bırakıldı. H.İ. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüp ifadesi alındı.

Polis, E.A.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

OKULA GİDİP KARŞILIKSIZ AŞK BESLEDİĞİ GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ KAÇIRDI
OKULA GİDİP KARŞILIKSIZ AŞK BESLEDİĞİ GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ KAÇIRDI
OKULA GİDİP KARŞILIKSIZ AŞK BESLEDİĞİ GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ KAÇIRDI

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OKULA GİDİP KARŞILIKSIZ AŞK BESLEDİĞİ GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ KAÇIRDI - Son Dakika


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