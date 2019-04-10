Son Dakika Haberleri: Okulda Kurt Var" İhbarı Polisi Harekete Geçirdi, Gerçek Kısa Sürede Ortaya Çıktı

Okulda Kurt Var" İhbarı Polisi Harekete Geçirdi, Gerçek Kısa Sürede Ortaya Çıktı

1 saat önce

"Okulda kurt var" ihbarı polisi harekete geçirdi, gerçek kısa sürede ortaya çıktı Polis Bayramı sebebiyle 900 ilkokul öğrencisi ve 24 öğretmen aynı anda kitap okudu, "Okulda kurt var" ihbarı üzerine gelen ekipler şaşkınlığını gizleyemediBURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde 900 ilkokul öğrencisi...

"Okulda kurt var" ihbarı polisi harekete geçirdi, gerçek kısa sürede ortaya çıktı
Polis Bayramı sebebiyle 900 ilkokul öğrencisi ve 24 öğretmen aynı anda kitap okudu, "Okulda kurt var" ihbarı üzerine gelen ekipler şaşkınlığını gizleyemedi

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde 900 ilkokul öğrencisi ve 24 öğretmen aynı anda kitap okudu. Polis Bayramı sebebiyle polislere sürpriz yapan çocuklar, "Okulda kurt var" ihbarında bulundu. Kısa sürede okula gelen Toplum Destekli Polisler kitap kurtlarıyla karşılaşınca şaşkınlığını gizleyemedi.
Vehbi Koç İlkokulu'nda öğrencilere kitap okuma bilinci aşılamak için 'öğretmenim de okuyor' 'özgürlüğe giden yoldur okumak' etkinliği düzenlendi. 900 öğrenci ve 24 öğretmen okulun bahçesinde birlikte kitap okudular. Etkinlikte Toplum Destekli Polislerin motosikletle okulun bahçesine gelmesiyle renkli görüntüler ortaya çıkardı.
Vehbi Koç İlkokulu'nda görevli öğretmen Selma Küçük tarafından organize edilen programda okul bahçesinde kitap okuma etkinliği yapıldıktan sonra, çocuklar polis ağabeyleri ile buluşturuldu. Günün anısına okul öğretmenleri, polisler ve öğrenciler tarafından uçan balonlar gökyüzüne bırakıldı. Bu anlar ise öğrenciler tarafından keyifle izlendi. Öğretmenler tarafından öğrencilere sürpriz yapıldı. Okulda kurt olduğu ihbarı üzerine gelen polis memuru eline aldığı mikrofonla "Hocam burada kurt varmış, nerede?" diye sorması üzerine öğretmenler ise "İşte burada kitap okuma kurtları" cevabını verdi. Polis memuru minik öğrencilere selam verip onları alkışladı.
Okul öğretmenlerinden Selma Küçük, Polis Haftası sebebiyle polislere sürpriz hazırladıklarını belirterek şunları söyledi. "Polis Haftasında bizlere böyle sürpriz bir ziyaret yapan ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda sizlerin haftasını kutluyorum. Şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Polislerimizi Allah başımızdan eksik etmesin. Vehbi Koç İlkokulu olarak çok değişik etkinliklere yer veriyoruz. Yaklaşık 900 öğrenci ve 24 öğretmenle bu etkinliği gerçekleştirdik. Bu etkinlik polislerimizin de gelmesiyle renklendi. Öğretmenlerimizle birlikte okumakla alakalı güzel sözler söyleyerek uçan balonlarımızı uçurduk. Çok değişik farkındalıklarla çocuklara okumayı sevdirmek istiyoruz. ve bunun devamlılığını sağlamak istiyoruz. Özellikle yetişkinleri okuma etkinliklerimize katmak istiyoruz. Bu anlamada her akşam saat 20.00'da velilerimizle birlikte 20 dakika kitap okuma etkinliklerimiz var. Ayrıca sivil toplum örgütlerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimiz var. Vehbi Koç İlkokulu bu anlamda bu yıl İnegöl'e damgasını vurdu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:16 Kaynak: İHA
İnegöl, Polis, 3. Sayfa
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