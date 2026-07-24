Okulda mide bulandıran olay! Öğretmene 2 yıl hapis cezası verildi

Singapur'da 41 yaşındaki bir öğretmen, 2022 yılında görev yaptığı okulda 13-14 yaşlarındaki bir kız öğrenciyle dersler dışında da görüşmeye başladı. Tasarım ve teknoloji dersleri veren öğretmen, öğrenciye matematik konusunda da yardımcı oldu. İkili yaklaşık beş ay boyunca WhatsApp üzerinden sık sık mesajlaştı.

Mahkeme kayıtlarına göre öğretmen, öğrencinin kendisine "daddy" (baba) diye hitap etmesini sağladı. Kendisi ise öğrenciye "sevgili kızım" ifadeleriyle seslendi.

"SENİNLE EVLENECEĞİM" MESAJI GÖNDERDİ

Soruşturma dosyasına göre öğretmen, öğrencinin fiziksel görünümüyle ilgili çok sayıda iltifatta bulundu. Silinen mesajlardan birinde ise ileride onunla evleneceğini söylediği belirtildi.

OKULDA UYGUNSUZ HAREKETLER

Mahkeme belgelerine göre öğretmen, okuldaki görüşmeler sırasında öğrenciye yönelik uygunsuz hareketler sergiledi. Aynı görüşmelerden birinde iki yıldır eşiyle cinsel ilişki yaşamadığını da anlattı.

MESAJLARI SİLDİRMİŞ

Okul yönetiminin uyarısının ardından öğretmenin öğrenciden tüm mesajları ve fotoğrafları silmesini istediği ortaya çıktı. Ayrıca yazışmaları, ekran görüntüsü alınmasını zorlaştıran "kaybolan mesajlar" özelliği bulunan Instagram sohbetine taşımayı önerdiği tespit edildi.

ŞİKAYET ÜZERİNE YARGILANDI

Öğrenci, öğretmenin başka bir kız öğrenciye de benzer davranışlarda bulunduğunu öğrenince birlikte okul müdürüne başvurdu. 2024 yılında gözaltına alınan öğretmen, "çocuğa yönelik müstehcen davranış" ve "cinsel amaçlı yakınlaşma" suçlarından suçlu bulunarak iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.