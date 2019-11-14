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Okulda pitbull heyecanı

6 saat önce

SULTANGAZİ'de, Nene Hatun Anaokulu'na giren pitbull cinsi köpek, paniğe neden oldu.

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SULTANGAZİ'de, Nene Hatun Anaokulu'na giren pitbull cinsi köpek, paniğe neden oldu.

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan Nene Hatun Anaokulu'nun arka bahçesinde köpek sesi duyan öğretmenler ve veliler, sesin geldiği yöne doğru gitti. Okulun arka bahçesinde bulunan boşluk alanda köpeğin çıkamadığını gören öğretmen ve veliler panik yaşadı. Uzun bir süre köpeğe kimse yaklaşamadı. Bilgilendirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de karşılarında pitbull cinsi köpeği görünce müdahale edemedi. Çevredeki vatandaşlar olan biteni meraklı gözlerle izlerken, köpek Sultangazi Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'nün müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak barınağa götürüldü.


- İstanbul
Nene Hatun, Sultangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:12 Kaynak: DHA
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