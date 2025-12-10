Günün en acı görüntüsü! Çaresizce evladının başında bekledi - Son Dakika
3-sayfa

Günün en acı görüntüsü! Çaresizce evladının başında bekledi

Günün en acı görüntüsü! Çaresizce evladının başında bekledi
10.12.2025 21:39
Günün en acı görüntüsü! Çaresizce evladının başında bekledi
Kocaeli'de eve gitmek için okuldan çıkan 10 yaşındaki çocuğa yaya geçidinde servis minibüsü çarptı. Olay yerine gelen ailesi sinir krizi geçirirken, hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.

Kocaeli'de eve gitmek için okuldan çıkan 10 yaşındaki çocuğa yaya geçidinde servis minibüsü çarptı.

KÜÇÜK ÇOCUĞA SERVİS MİNİBÜSÜ ÇARPTI

Kaza, Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Şehit Oktay Kaya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Miraç Efe İslam (10), eve gitmek için okuldan çıktı. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Miraç Efe İslam'a, H.T. yönetimindeki servis minibüsü çarptı. Çocuk ağır yaralanırken, servis sürücüsü H.T., korkuyla alt sokağa kaçtı.

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı duyan İslam'ın ailesi olay yerine gelince sinir krizi geçirdi. İhbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içinde kalan Miraç Efe İslam'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen İslam kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Servis sürücüsü H.T., polis ekiplerine teslim olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Dogancab Dogancab:
    Allah sen ailesine sabır ver, bizlerdende uzak eyle ?? 8 0 Yanıtla
  • Omer Omer :
    Allah sabır versin. Rabbim evladıyla sınamasın kimseyi. 7 0 Yanıtla
  • Mustafa Acik Mustafa Acik:
    eskiden çocukları salıyorduk dışarı okula büyükşehir perde bu imkansız çocuklarımızı tek bırakmayalım elini bırakmayalım Allah rahmet eylesin ailesine sabır versin ???? 7 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
