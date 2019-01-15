Okullar Arası Karate Müsabakaları Tamamlandı

Adana
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği "Okullar arası Gençler A ve B kategorisinde Karate İl Birinciliği" tamamlandı.
Asım Savaş Spor Salonunda kata ve kumite kategorilerinde gerçekleştirilen "Okullar arası Gençler A ve B Karate Müsabakaları"na 83 okuldan 34'ü kadın toplam 100 sporcu katıldı.
Müsabakaları Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır ve Karate Adana İl Temsilcisi Tahir Türkaslan yerinde izledi.
Yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular şu şekilde:
Genç Erkekler Kata (A) : Seyed Yunes Nasr (Seyhan
Rotary Anadolu Lisesi
)
Genç Kadınlar Kata (A): Gamzecan Akyiğit (Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi)
Genç erkekler kumite (A)
58 Kilo: Seyed Yunes Nasr (Seyhan Rotary Anadolu Lisesi)
62 Kilo: Eray Özbek
(Adana Ticaret Borsası Anadolu Lisesi)
66 Kilo: Doğukan Yiğit (Hasan Adalı
Anadolu Lisesi)
70 Kilo: Yunus Emre Perçemli (Özel Uzay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)
74 Kilo: Alper Nebi Aksoyvar (Özel AOSB Sarıçam
Teknoloji Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)
78 Kilo: Ertuğrul Eskievcik (Özel Sular Temel Lisesi)
82 Kilo: Ali Çiçek
(Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)
82+ Kilo: Mertcan Yakışır (Özel AOSB Sarıçam Teknoloji Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)
Genç bayanlar kumite (A)
44 Kilo: Hatice
Toklu (19 Mayıs
Anadolu Lisesi)
48 Kilo: Buse Aslan (Özel Çukurova
Beren Mesleki Teknik Anadolu Lisesi)
52 Kilo: Emine Sınç (Çobanoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi)
56 Kilo: Gamzecan Akyiğit (Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi)
60 Kilo: Gözde Ekim (Seyhan İsmet İnönü
Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi)
64 Kilo: Mükerrem (Eskievcik (Adana Kız Lisesi)
68 Kilo: Miraç Albaz (Yüreğir
Halıcılar Anadolu Lisesi)
68+Kilo: Nisa Kurt (Özel Çukurova Beren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)
Genç Erkekler Kata (B): Akın Turpçu (TED Adana Anadolu Lisesi)
Genç Kızlar Kata (B): Zeynep Gülsüm Ertuğrul (Akif Pala Anadolu Lisesi)
Genç erkekler kumite (B)
50 Kilo: İdris Namdar ( Emine Nabi Menemencioğlu Anadolu Lisesi)
54 Kilo: Ömer Arıcı (50. Yıl Anadolu Lisesi)
58 Kilo: Ali Emre
Sangur (Şehit Ahmet- Mehmet Oruç
Spor Lisesi)
66 Kilo: Neşe Mert Yılmaz
(Turgut Özal
Anadolu Lisesi)
70 Kilo: Eray Tosun (Şehit Ahmet-Mehmet Oruç Spor Lisesi)
74 Kilo: Batuhan Toksöz (Turgut Özal Anadolu Lisesi)
78 Kilo: Arda Altınay (Özel Erkan Çukurova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)
82 Kilo: Berat Can Şahin (Adana Erkek Lisesi)
82+Kilo: İbrahim Yıldırım (Sofulu
Anadolu İmam Hatip Lisesi)
Genç bayanlar kumite (B)
48 Kilo: Sude Gül Baz (İlhan Atış
Anadolu Lisesi)
52 Kilo: Ayşe Nihal Çoban (Mehmet Özöncel Anadolu Lisesi)
56 Kilo: Buse Nur
Cengiz (Kozan Kazım Karabekir
Anadolu Lisesi)
60 Kilo: Nur Damla Atıcı (Özel Akdeniz
Koleji)
64 Kilo: Buse Su Koca (Kozan Anadolu Lisesi)
68+ Kilo: Ülkü Çelik
(İsmail Kulak Anadolu Lisesi) - ADANA