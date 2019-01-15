Son Dakika Haberleri: Okullar Arası Karate Müsabakaları Tamamlandı

Okullar Arası Karate Müsabakaları Tamamlandı

1 saat önce

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği "Okullar arası Gençler A ve B kategorisinde Karate İl Birinciliği" tamamlandı.

Okullar Arası Karate Müsabakaları Tamamlandı, System.String[]
Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği "Okullar arası Gençler A ve B kategorisinde Karate İl Birinciliği" tamamlandı.

Asım Savaş Spor Salonunda kata ve kumite kategorilerinde gerçekleştirilen "Okullar arası Gençler A ve B Karate Müsabakaları"na 83 okuldan 34'ü kadın toplam 100 sporcu katıldı.

Müsabakaları Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır ve Karate Adana İl Temsilcisi Tahir Türkaslan yerinde izledi.

Yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular şu şekilde:

Genç Erkekler Kata (A) : Seyed Yunes Nasr (Seyhan Rotary Anadolu Lisesi)

Genç Kadınlar Kata (A): Gamzecan Akyiğit (Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi)

Genç erkekler kumite (A)

58 Kilo: Seyed Yunes Nasr (Seyhan Rotary Anadolu Lisesi)

62 Kilo: Eray Özbek (Adana Ticaret Borsası Anadolu Lisesi)

66 Kilo: Doğukan Yiğit (Hasan Adalı Anadolu Lisesi)

70 Kilo: Yunus Emre Perçemli (Özel Uzay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

74 Kilo: Alper Nebi Aksoyvar (Özel AOSB Sarıçam Teknoloji Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

78 Kilo: Ertuğrul Eskievcik (Özel Sular Temel Lisesi)

82 Kilo: Ali Çiçek (Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

82+ Kilo: Mertcan Yakışır (Özel AOSB Sarıçam Teknoloji Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

Genç bayanlar kumite (A)

44 Kilo: Hatice Toklu (19 Mayıs Anadolu Lisesi)

48 Kilo: Buse Aslan (Özel Çukurova Beren Mesleki Teknik Anadolu Lisesi)

52 Kilo: Emine Sınç (Çobanoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi)

56 Kilo: Gamzecan Akyiğit (Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi)

60 Kilo: Gözde Ekim (Seyhan İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi)

64 Kilo: Mükerrem (Eskievcik (Adana Kız Lisesi)

68 Kilo: Miraç Albaz (Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi)

68+Kilo: Nisa Kurt (Özel Çukurova Beren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

Genç Erkekler Kata (B): Akın Turpçu (TED Adana Anadolu Lisesi)

Genç Kızlar Kata (B): Zeynep Gülsüm Ertuğrul (Akif Pala Anadolu Lisesi)

Genç erkekler kumite (B)

50 Kilo: İdris Namdar ( Emine Nabi Menemencioğlu Anadolu Lisesi)

54 Kilo: Ömer Arıcı (50. Yıl Anadolu Lisesi)

58 Kilo: Ali Emre Sangur (Şehit Ahmet- Mehmet Oruç Spor Lisesi)

66 Kilo: Neşe Mert Yılmaz (Turgut Özal Anadolu Lisesi)

70 Kilo: Eray Tosun (Şehit Ahmet-Mehmet Oruç Spor Lisesi)

74 Kilo: Batuhan Toksöz (Turgut Özal Anadolu Lisesi)

78 Kilo: Arda Altınay (Özel Erkan Çukurova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

82 Kilo: Berat Can Şahin (Adana Erkek Lisesi)

82+Kilo: İbrahim Yıldırım (Sofulu Anadolu İmam Hatip Lisesi)

Genç bayanlar kumite (B)

48 Kilo: Sude Gül Baz (İlhan Atış Anadolu Lisesi)

52 Kilo: Ayşe Nihal Çoban (Mehmet Özöncel Anadolu Lisesi)

56 Kilo: Buse Nur Cengiz (Kozan Kazım Karabekir Anadolu Lisesi)

60 Kilo: Nur Damla Atıcı (Özel Akdeniz Koleji)

64 Kilo: Buse Su Koca (Kozan Anadolu Lisesi)

68+ Kilo: Ülkü Çelik (İsmail Kulak Anadolu Lisesi) - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:59 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evlilik Teklifi Aldığı Anları Sosyal Medyadan Paylaşan Genç Kız, Üniversiteden Kovuldu Kaza Yapan Sürücü, Kanala Düşen Aracın Üzerinde Çaresizce Bekleyen Arkadaşını Bırakıp Kaçtı

Gribin Düşmanı Kelle Paçanın Fiyatı Cep Yakıyor Romalı Cengiz Ünder, Maçın 20. Saniyesinde Asist Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 12:03:36. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okullar Arası Karate Müsabakaları Tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]