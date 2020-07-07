Okullarda Covid-19 önlemleri - Son Dakika

Okullarda Covid-19 önlemleri

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Korona virüs Bilim Kurulunun okullarda uygulanacak Covid-19 tedbirlerini içeren tavsiye kararı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Korona virüs Bilim Kurulunun okullarda uygulanacak Covid-19 tedbirlerini içeren tavsiye kararı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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Okulların açılmasına üniversitelerin de dahil olmasıyla birlikte eğitim çalışanı ve öğrenci olarak yaklaşık 28 milyonluk bir kitlenin doğrudan evlerinden dışarı çıkacaklarını belirten Geylan, bu sürecin Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye ve talepleri doğrultusunda en doğru şekilde yürütüleceğine inandıklarını bildirdi. Geylan, açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık Bakanlığı, yayınladığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi kapsamında okullarda alınacak tedbirleri belirledi. Bilimsel Danışma Kurulunun kapsamlı bir çalışmasıyla hazırlandığı belli olan bu rehberin okullarla ilgili 20 sayfalık bölümünde gerçekten önemli uyarı ve tavsiyeler var. En büyük dua ve beklentimiz; okullar açılıncaya kadar bu musibetten kurtulmamızdır. Hiç şüphe yok ki bizim için önemli olan her şeyden önce çocuklarımızın sağlığıdır. Kurumlarımızın sürece yönelik aldığı ve almaya çalıştığı tedbirleri de takdirle takip ediyoruz. Ancak bazı hususların da uygulanabilirliği üzerinde önemle durmak lazımdır".

Rehberde "Yurt yatakhanelerinde kalacak öğrenci sayısı yeniden gözden geçirilmeli ve mümkün olan en az öğrenci ile hizmet vermeye devam etmelidir" ifadelerinin yer aldığına değinen Geylan, "Yurt yatak kapasitelerimizin mevcut öğrencilerimizi ancak karşılayabildiği mevcut durumda ilave yatak kapasitesi nereden oluşturulacaktır. Yeni süreçte temizlik konusu daha bir önem kazanmış ve ilave tedbirlere ihtiyaç oluşmuştur. Ancak biliyoruz ki, ülke genelinde okullarımızın ciddi ölçüde yardımcı hizmetli personel eksikliği söz konusudur. Dolayısıyla bu anlamda yürütülecek hizmetlerin, amaçlanan oranda yerine getirilmesi mümkün olmayacaktır. Ayrıca bazı okullarımızda İŞKUR marifetiyle çalıştırılan personelimiz bulunmaktadır ki, bu arkadaşlarımız 1 Ekim tarihi itibarıyla göreve başlamaktadırlar. Oysaki bu sene 31 Ağustos itibarıyla öğrencilerimiz okullarda olacaktır. Dolayısıyla bu personelin 1 Ekim-30 Haziran olarak belirlenmiş olan çalışma sürelerinin de 1 Eylül-30 Haziran olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Okulların açılması, üniversitelerimizi de dahil ettiğimizde eğitim çalışanı ve öğrenci olarak yaklaşık 28 milyonluk bir kitleyi doğrudan ve dolayısıyla tüm toplumu ilgilendiren bir süreçtir. Bu sürecin Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye ve talepleri doğrultusunda en doğru şekilde yürütüleceğine inanıyoruz" dedi.

(Emin Kuvat/İHA)

Sağlık Bakanlığı, Türk Eğitim Sen, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Okullarda Covid-19 önlemleri - Son Dakika
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