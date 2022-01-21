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Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta karne heyecanı - Son Dakika

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta karne heyecanı

21.01.2022 12:50

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Adapazarı Budaklar İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Kaymakamı Oktay Kaya, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Öğrencilere tatili iyi değerlendirerek dinlenmeleri tavsiyesinden bulunan Vali Kaldırım, daha sonra karne ve hediyeleri verdi.

Vali Kaldırım, gazetecilere, kentteki 692 okulda 198 bin öğrencinin karnelerini aldıklarını söyledi.

Salgın sürecinde başarılı bir yarı yıl geçirdiklerini aktaran Kaldırım, çocukların okullarına kavuşması nedeniyle herkesin mutlu olduğunu anlattı.

Öğrencilerin tatillerini yapmalarının ardından tekrar okula döneceklerini ifade eden Kaldırım, "Bunun arkasında büyük bir emek var. Öğretmenlerimize, yöneticilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Tüm okullara kütüphanelerin kazandırıldığını belirten Vali Kaldırım, ek 1 milyon kitabın geleceğini ve bunların da okullara kazandırılacağını kaydetti.

Yüce de öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere yarı yılın hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İnşallah ikinci yarı yılın daha heyecanlı, daha kontrollü devam etmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Törenin ardından Vali Kaldırım, Yüce ve diğer ilgililer öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kocaeli

İzmit ilçesindeki Şehit İskender Ercan İlkokulunda düzenlenen törene Vali Seddar Yavuz, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, okula adı verilen şehidin ailesi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Burada bir konuşma yapan Yavuz, ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren birçok genç ve çocuk bulunduğunu belirterek, Kocaeli'nin eğitim konusunda da başarılı olduğunu kaydetti.

Kentteki genç nüfusun oldukça fazla olduğuna işaret eden Yavuz, şunları belirtti:

"Öğrencilerimizin en iyi eğitimi alması, özellikle Türkiye'nin aydınlık geleceğini inşa etmesi için hazırlanması hepimizin en temel önceliğidir. Hepinizin bildiği gibi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle eğitimin fiziki altyapısının geliştirilmesi noktasında çok ciddi yatırımlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu nedenle eğitim kurumlarımız hiç olmadığı kadar modern, fiziki mekanları güzel ve her türlü donanıma da sahip. Bu anlamda şehrimizin ihtiyaçlarının giderilmesi konusundaki çalışmalarımız da devam ediyor."

Konuşmanın ardından Vali Yavuz ve beraberindekiler, öğrencilere karne dağıttı.

Zonguldak

Fener İlkokulundaki karne dağıtım törenine katılan Vali Mustafa Tutulmaz, burada öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Öğrencileri tatilde dinlenmelerini tavsiye eden Tutulmaz, "Bol bol kitap okuyun, arkadaşlarınızla zaman geçirin." dedi.

Tutulmaz, daha sonra öğrencilere karnelerini dağıtarak, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kentte 94 bin 108 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta karne heyecanı
Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta karne heyecanı
Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta karne heyecanı
Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta karne heyecanı
Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta karne heyecanı
Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta karne heyecanı
Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta karne heyecanı
Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta karne heyecanı

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Çetin Oktay Kaldırım, Mutlu Işıksu, Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta karne heyecanı - Son Dakika


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