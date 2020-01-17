Okullarda karne heyecanı - Son Dakika

Kayseri'nin Kocasinan, Yeşilhisar ve Hacılar ilçelerinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Burhanettin-Hanım Karamete İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilere karnelerini verdi.

Bütün gayretlerinin çocukların geleceği için olduğunu aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza daha güzel yarınlar bırakmak adına yoğun bir gayret gösteriyoruz. Belediye olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Özellikle hizmetlerimizi, okulların temizliği, öğrencilerin güvenliği ve sosyal aktiviteler olmak üzere üç ana başlık altında topladık. Çocukların spor, kültür, sanat gibi hayatın her alanı içerisinde yer alabilmeleri için yatırımlar yapıyoruz."

Çolakbayrakdar'a, Kaymakamı Hüseyin Karameşe ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk de eşlik etti.

Yeşilhisar

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, ilçedeki okullarda eğitim gören öğrencilere karne dağıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Taşyapan, Mithat Paşa Ortaokulu, Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Ortaokulu ve Ziya Gökalp İlkokulunda öğrencilerle bir araya gelerek yarıyıl tatilini iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilerin ülkenin geleceği ve en büyük zenginliği olduğunu belirten Taşyapan, "Bugün bu sıralarda oturan evlatlarımız olarak yarınların mimarları sizler olacaksınız. Notları düşük olan öğrencilerimizin ise ikinci dönemde bunları düzelteceklerine inanıyor ve güveniyorum. Belediye olarak eğitimi destekliyor, bu konuda üstümüze düşen her ne görev var ise gerçekleştiriyoruz." dedi.

Taşyapan'a, Kaymakam Fatih Bayram, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Çete de eşlik etti.

Hacılar

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da Demokrasi Şehitleri İlkokulunda öğrencilere karne dağıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özdoğan, öğrencilere tatilde spor ve bilim aktivitelerine katılmalarını, mümkün olduğunca televizyon ve bilgisayardan uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.

Programa, Kaymakam Haluk Sezen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan da katıldı.