Okullarda karne heyecanı - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, merkeze bağlı Çayağzı köyündeki TEV Zahide Zehra Garring İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilere karnelerini verdi ve sohbet etti.

Vali Akın, yaptığı açıklamada, Kırşehir genelinde 212 okulda 43 bin 742 öğrencinin karne aldığını belirtti.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Akın, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz yarıyıl tatilinde iyi dinlenerek ikinci döneme zinde ve dinlenmiş bir vaziyette başlayacaklar. Burada karnelerini dağıtıyor, öğrencilerimizin heyecanına ortak oluyoruz. Eğitim kalitesiyle kendini ispat etmiş marka kent olan ilimizde öğrencilerimizin karnelerinin iyi olması aileleri gibi bizleri de sevindirdi."

Başkan Ekicioğlu da bir köy okulunda öğrencilerin karne heyecanına ortak olduklarını vurgulayarak, "Öğrenciler yarıyıl tatilinde bol kitap okuyarak, ders tekrarı yaparak ve oyunlar oynayarak dinleneceklerdir. Eğitimde iyi bir noktada olan Kırşehir'de öğrencilere ve öğretmenlere iyi tatiller diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Akın ve Ekicioğlu, ilk ve ortaokuldaki öğrencilere karnelerini dağıttı.

Törene İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, Okul Müdürü Murat Gürsoy, okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.