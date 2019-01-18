Son Dakika Haberleri: Okullarda Karne Heyecanı - Elazığ

Okullarda Karne Heyecanı - Elazığ

1 saat önce

Elazığ'da 7 bin 894 öğretmenin görev yaptığı 498 okulda, 24 bin 378 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Elazığ'da 7 bin 894 öğretmenin görev yaptığı 498 okulda, 24 bin 378 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Elazığ Vali Yardımcısı Mustafa Gül, Şehit Cüneyit Bankur İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen törende, öğrencilerine karnelerini verdi.

Gül, burada yaptığı konuşmada, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk dönemini bitirdiklerini aktararak öğrencilere tatili iyi değerlendirmelerini tavsiye etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk de en çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirdiklerini belirtti.

5. sınıf öğrencisi Melike Şen ise çok heyecanlı ve mutlu olduğu anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:47 Kaynak: AA

Mustafa Gül, Elazığ, Güncel
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