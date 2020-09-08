Okulların açılma belirsizliği servisçi esnafını düşündürüyor - Son Dakika

Okulların açılma belirsizliği servisçi esnafını düşündürüyor

İZMİR - Dünyayı kasıp kavuran korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle okulların açılıp açılmayacağı konusunda belirsizliğin hakim olması servisçi esnafını düşündürüyor.

2020 yılının başından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle okulların açılıp açılmayacağı merak konusu. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası 2020 - 2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin bilgiler paylaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Ailelerin tercihine göre, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz." dedi. Okula gidecek öğrenci sayısında beklenen düşüş de 6 aydır çalışmayan servisçi esnafını kara kara düşündürüyor. 6 aydan uzun süredir çalışamadıklarını belirten servisçiler, okulların bir an önce tamamen açılması gerektiğini belirtti. Öte yandan ailelere de seslenen servisçi esnafı, okullarda ve servis araçlarında üst düzey tedbirlerin alındığını, eğitim yuvalarının park, plaj ve AVM gibi kalabalık alanlardan daha güvenli olduğunu savundu.

"Borçlarımızın ertelenmesini talep ediyoruz"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, esnaf olarak pandemi nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi. 6 aydır kontaklarını çevirmeyen esnafın vergi ve kredi borçlarının ertelenmesi gerektiğini savunan Bostancı, "Yaklaşık 6 aydır kontak açamayan esnafımız var. Bu süreçte esnaflarımız evlerine yemek değil, ekmek dahi götüremediler. İzmir'de yaklaşık 2 bin esnaf mağdur oldu. Tabi devletten beklentilerimiz var. Öncelikle bankalara olan, esnaf kredi kooperatiflerine olan borçlarımız mevcut. Bu borçlarımızın faizsiz 1 sene ertelenmesini talep ediyoruz. Bu konuda bizlere az da olsa bir hibe verilmesi gerekiyor. Tüm bu sıkıntıların üstüne bir de İzmir'de S plakaların yetersiz olduğu ile ilgili bir UKOME kararı çıkartıldı ve S plaka ihalesi yapılacak. Bundan dolayı da esnafımız çok mağdur oldu" açıklamasında bulundu.

"Parklar, plajlar tehlikeli değil de okul mu tehlikeli?"

Okulların açılması gerektiğini dile getiren İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, üst düzeyde tedbir alındığını ve okulların park, plaj ve AVM gibi yerlerden çok daha güvenli olduğunun altını çizdi. Bostancı, "Okulların açılıp açılmayacağı yönünde bir belirsizlik hakim. Biz Ağustos ayının sonunda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Sayın Fevzi Apaydın ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığını ziyaret ettik. Okulların açılıp açılmayacağı yönünde İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinden gelecek tavsiyelerle hareket edileceğini söylediler. Bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana sınıfı ve ilkokul düzeyindeki okulların açılması gerektiğini söyledi. Biz de aynı kanıdayız. Ben öğrenci velilerine seslenmek istiyorum. Çocuklarımız parkta, plajda, AVM'lerde, sokakta ve her yerde... Oralar tehlikeli değil de okul mu tehlikeli. Okullarda ve servis araçlarında, içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde, çok üst düzeyde tedbirler alındı. Çocuklarımız okullarda çok daha güvende olur" diye konuştu.