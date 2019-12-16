Okulların tamirini 'Mobil Onarım Ekibi' yapıyor - Son Dakika

Muş'un Bulanık ilçesinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencilerinden oluşan 'Mobil Onarım Ekibi' okulları gezerek bakım ve onarımını gerçekleştiriyor.

Okulun mobilya, elektrik- elektronik ve metal bölümünde eğitim gören öğrencilerden kurulan ekip, okulları gezerek ihtiyaçları belirleyip bakım ve onarım yapıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, ekibe ihtiyaçlara göre malzeme desteği sağladıklarını söyledi.

İlçe merkezindeki okullarda çalışma yapan ekip, köy okullarında da hizmet vereceğini bildirdi.