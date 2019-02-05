Okulun Dibindeki Evde Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Okulun dibindeki evde çıkan yangın paniğe neden oldu BURSA - İlköğretim okulu karşısında çıkan ev yangını korkuttu.

Okulun dibindeki evde çıkan yangın paniğe neden oldu



BURSA - İlköğretim okulu karşısında çıkan ev yangını korkuttu. Öğrenciler, korku dolu bakışlarla izledi.

İznik'te Selçuk mahallesi Sabah sokakta Ahmet Özer'e ait üç katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Sobadan çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.



İlk müdahaleyi oğlu yaptı

Özer ailesinin oturduğu katta çıkan yangına ilk müdahaleyi oğlu Alican Özer yaptı. Elleri yanan Alican Özer ve evde bulunan babaannesi Zeynep Özer, itfaiye merdiveni ile alınarak 112 ekiplerine teslim edildi.



Öğrenciler korku dolu bakışlarla izledi

Yangının başladığı anlara tanık olan Selçuk İlköğretim Okulunda okuyan öğrencileri de alevleri korku dolu bakışlarla izledi.

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